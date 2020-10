Kuvan perusteella NVIDIAn GA104-grafiikkapiiri on kooltaan noin 455 - 460 neliömilliä, kun RTX 3080:n ja RTX 3090:n käyttämä GA102 on reilut 628 neliömilliä.

NVIDIA julkaisi viime kuun alussa ensimmäiset Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet. Yhtiö julkaisi kerralla RTX 3070-, RTX 3080- ja RTX 3090 -mallit, mutta RTX 3070:n käyttämän GA104-grafiikkapiirin ominaisuuksista se ei ole vielä kertonut.

Nyt nettiin on vuotanut kuva, jossa kerrotaan olevan kannettaviin suunnattu versio GeForce RTX 3070 -näytönohjaimesta, joka hyödyntää samaa GA104-grafiikkapiiriä, kuin työpöytäversiokin. Siru on merkitty tunnisteella GN20-E5-A1, minkä on tiedetty jo aiemmin viittaavan nimenomaan GA104-grafiikkapiirin mobiiliversioon. Piiri on kuvan perusteella GDDR6-siruja referenssinä käyttäen kooltaan noin 455 – 460 mm2. Verrokiksi GA102-grafiikkapiiri on kooltaan 628,4 mm2.

Täyden GA104-grafiikkapiirin konfiguraatiosta ei ole vielä täyttä varmuutta, mutta työpöytäversiossa on käytössä 5888 CUDA-ydintä ja 256-bittinen muistiväylä. Muistiväylän leveys voidaan todentaa myös vuotaneesta kuvasta, missä GDDR6-muistit on sijoitettu isoveljien GDDR6X-muistien tapaan erittäin lähelle itse grafiikkapiiriä. Muistit ovat SK Hynixin valmistamia 8 gigabitin piirejä, jotka toimivat 1,2 voltin jännitteellä.

Lähde: HXL @ Twitter