Mobius 120 OC tarjoaa valtavirran PWM-ohjauksen sijasta kolme esiasetettua nopeutta, mistä valita.

Cooler Master on julkaissut uuden tuulettimen Mobius-sarjaan. Markkinoiden trendeistä ja aiemmista Mobiuksista poiketen uusi Mobius 120 OC ei ole PWM-ohjattava, vaan tuuletin pyörii esiasetetuilla nopeuksilla.

Mobius 120 OC on nimensä mukaisesti 120 mm:n tuuletin. Se jakaa aiempien sisarmalliensa kanssa Ring Blade Design -lavat, eli lavat ovat päädyistä yhteydessä toisiinsa. Uutta on esimerkiksi uusi kaksoiskuulalaakeroitu moottori, jonka ympäröivä hubi on valmistettu metallista paremman kestävyyden ja vakauden takaamiseksi. Tuuletin ei ole PWM-ohjattu, vaan sille tarjotaan kolme esiasetettua nopeutta, joita hallitaan virtajohdoon kiinnitetyllä valitsimella. Pelaajien kannattaa kuitenkin huomioida, ettei tuulettimessa ole lainkaan RGB-valaistusta, mikä saattaa vaarantaa pelikokemuksen.

Cooler Master Mobius 120 OC:n tekniset ominaisuudet:

Koko: 120 x 120 x 27 mm

Nopeus: L: 1500 ±200 RPM M: 2400 ±250 RPM H: 3200 ±10 % RPM

Ilmavirta: L: 42,2 CFM M: 65,5 CFM H: 88,1 CFM

Staattinen paine: Ei ilmoitettu

Melu: L: 17,4 dBA M: 31,1 dBA H: 39,3 dBA

Laakerointi: Kaksoiskuulalaakerointi

Cooler Masterin uudet Mobius 120 OC -tuulettimet saapuvat myyntiin toisen vuosineljänneksen alussa, eli käytännössä huhtikuun aikana. Tuulettimen eurohinnoittelua ei ole varmistettu, mutta Britanniassa hinta on veroineen 27,99 puntaa eli noin 31,50 euroa.

Lähteet: Cooler Master, Overclocked 3D