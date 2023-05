Cooler Master tuo kauppoihin uuden ilmajäähdytteisen MA824 Stealth -lippulaivacoolerinsa

Mustansävyinen lippulaivacooleri käyttää tuplatornirakennetta, kahdeksaa lämpöputkea ja uusia Mobius-sarjan tuulettimia.

Cooler Master on vihdoin tuomassa kauppoihin uuden MA824 Stealth -prosessoricoolerinsa. Yritys esitteli jo viime syksynä coolerin 30th Anniversary -erikoisversion ja kertoi tuovansa myös varsinaisen mallin kauppoihin lähiaikoina. Aika on selvästi venyvä käsite, sillä tuote saapuu kauppoihin vihdoin kesäkuun alussa. MA824 Stealth asemoituu mallistossa pari vuotta sitten julkaistun MA624 Stealth -tuplatornicoolerin yläpuolelle ja samalla ilmajäähdytysmalliston huipulle.

MA824 Stealth käyttää kaksitornirakennetta alumiinirivastolla ja kahdeksalla kuparisella lämpöputkella. Kaikki metalliosat on pinnoitettu satiininmustaksi. Lämpöputkien kerrotaan perustuvan komposiittirakenteeseen, jossa sisäpinnalla on käytössä sekä uritus että jauhesintteröinti. Pohjaosa on nikkelöityä kuparia ja valmistaja kertoo kasvattaneensa sen pinta-alaa sekä minimoineensa sen paksuuden lämmönsiirtyvyyden tehostamiseksi. Coolerin ulkomitoiksi kerrotaan 162,2 x 150,6 x 165,6 mm ja painoksi 1,63 kg.

Rivastotornien aktiivisesta jäähdytyksestä vastaa Mobius-sarjan PWM-tulettimet, joista ulompi on väritykseltään osittain tummansininen. Ulompi tuuletin on kooltaan 120 mm ja sisempi 135 mm. Emolevyn muistipaikoille luvataan 42 mm korkeusyhteensopivuus. 120 mm tuulettimen maksiminopeus on 1950 RPM, maksimi-ilmavirta 63,1 CFM ja maksimimelutaso 22,6 dBA. Sisemmän tuulettimen vastaavat arvot ovat 1550 RPM, 63,6 CFM ja 24,6 dBA.

MA824 Stealth tulee myyntiin 7. kesäkuuta lähtien 119,90 euron suositushintaan. Valmistaja myöntää coolerille viiden vuoden takuun. Cooleri on yhteensopiva uusimpien AMD AM5- ja Intel LGA 1700 -kantaisten suorittimien kanssa.

Lähde: lehdistötiedote