Cooler Master julkaisi uudet MasterAir Stealth -sarjan tornicoolerinsa

Uutuusmallisto muodostuu kahdesta yksi- ja yhdestä kaksitornisesta prosessoricoolerista.

Cooler Master on tänään julkaissut virallisesti helmikuun lopulla alun perin esittelemänsä MasterAir Stealth-sarjan prosessorijäähdyttimet. Kolmesta tornicoolerista muodostuva sarja koostuu kolmesta mallista – MasterAir MA624 Stealth, MA612 Stealth ARGB ja MA612 Stealth. Jokaista uutuuscooleria yhdistää kokomusta väritys.

Nimiensä mukaisesti MA612 Stealth ja MA612 Stealth ARGB ovat keskenään vastaavia jäähdyttimiä, joiden erona toimii ARGB-mallin tuulettimen osoitettava RGB-valaistus perusmallin luottaessa mustaan tuulettimeen. ARGB-mallin mukana tulee myös erillinen RGB-ohjain valojen säätämistä varten.

MA612:n jäähdytin koostuu kuudesta lämpöputkesta, asymmetrisesti sijoitetusta alumiinirivastosta ja rivaston molemmin puolin sijoitetuista 120 mm SickleFlow 120 -tuulettimista. Rivaston asymmetrisen sijoittelun myötä MA612-coolereille luvataan 100-prosenttinen RAM-yhteensopivuus.

MA612 Stealthin ja Stealth ARGB:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 129 x 112,2 x 158 mm (tuulettimien kanssa)

Materiaalit: 6 kuparista lämpöputkea, alumiinirivasto

2 x 120 mm SickleFlow 120 -tuulettimet Musta malli: 650–1800 RPM, 62 CFM, 8–27 dBA, 2,52 mmH2O ARGB-malli: 650–1800 RPM, 62 CFM, 8–27 dBA, 2,25 mmH2O

Yhteensopivuus: Intel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1200, 1366, 115x, AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

MA624 Stealth puolestaan on suurikokoisempi tuplatornicooleri, joka käyttää isompia 140 mm:n SicleFlow-tuulettimia. Tuulettimet on sijoitettu perinteisesti eteen ja rivaston keskelle. Coolerin mukana kuitenkin toimitetaan myös yksi 120 mm:n tuuletin, jonka voi laittaa etutuulettimeksi paremman RAM-yhteensopivuuden perässä. MA624:n rakenne muodostuu pienempien mallien tapaan kuudesta lämpöputkesta, mutta alumiinirivastoja on tuplatornirakenteen myötä kaksi.

MA624 Stealthin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 144,9 x 153,2 x 160 mm (tuulettimien kanssa)

Materiaalit: 6 kuparista lämpöputkea, 2 alumiinirivastoa

Kolme SickleFlow-tuuletinta 2 x 140 mm SicleFlow 140 -tuuletinta (650–1400 RPM, 67 CFM, 10–27 dBA, 2,25 mmH2O) 1 x 120 mm SickleFlow 120 -tuuletin (650–1800 RPM, 62 CFM, 8–27 dBA, 2,5 mmH2O)

Yhteensopivuus: Intel LGA 2066, 2011-v3, 2011, 1200, 1366, 115x, AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Kaikki uudet coolerit tulevat saataville toisen vuosineljänneksen aikana. MasterAir MA612 Stealthin suositushinta on 74,9 euroa ja ARGB-mallista saa kustantaa kymmenen euroa enemmän, eli 84,9 euroa. Kolmikosta suurimman MasterAir MA624 Stealthin hinta puolestaan on 94,9 euroa.

Lähde: Cooler Master (1), (2), (3)