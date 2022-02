Cooler Masterilta maaliskuussa myyntiin 570 euron hintainen HAF 700 EVO -tietokonekotelo massiivisella jäähdytinyhteensopivuudella

Uutuuskotelo mahduttaa kattoonsa peräti kaksi 360 mm:n nestejäähdytintä.

Cooler Master on esitellyt tarkemmin Chronos Summit -virtuaalitapahtumassaan julkaistun HAF 700 -täystornikotelon. Kyseessä on valmistajan uusi lippulaivakotelo, joka tarjoaa moni osin työkaluttoman pääsyn sisuksiinsa sekä massiivisen yhteensopivuuden erilaisille jäähdytysratkaisuille.

Kotelon etupaneeli on RGB-valaistujen lasisten pystypalkkien välistä rei’itettyä mesh-paneelia ja lasia löytyy myös vasemmasta kyljestä, joka on nykypäivälle tyypilliseen tapaan kokonaan läpinäkyvä. Muilta osin kotelo luottaa rakennemateriaalinaan teräkseen. Sisuksiin on mahdollista mahduttaa E-ATX-kokoinen emolevy, maksimissaan 166 mm:n korkuinen prosessoricooleri ja peräti 490 mm pituinen näytönohjain.

Myös tuuletinpaikkoja kotelosta löytyy varsin reilu määrä ja nestejäähdytyksen ystäviä varten kotelon käytännössä kaikissa kyljissä on huomattavat määrät tilaa jäähdyttimille. Kattoon mahtuu tarvittaessa peräti kaksi 360 mm:n jäähdytinkennoa ja takapaneelissakin on tilaa yhdelle 240 mm:n kennolle. Täysin ilmaiseksi tällaiset sisätilat eivät kuitenkaan ymmärrettävästi tule, vaan kotelolla itselläänkin on kokoa varsin reilut 666 x 291 x 626 mm.

Cooler Master HAF 700 EVO:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 666 x 291 x 626 mm (pelkkä runko ilman ulokkeita: 556 x 279 x 540 mm)

Materiaalit: karkaistu lasi, teräs

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm kuulokeliitäntä, 1 x 3,5 mm mikrofoniliitäntä

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB

3,5” / 2,5” levypaikat: 12

2,5” levypaikat: 12

Laajennuskorttipaikkoja: 8

Näytönohjaimen maksimipituus: 490 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 166 mm

Virtalähdetuki: ATX (max. 200 mm)

Tuuletinpaikat: Katossa: 2 x 200 mm / 3 x 140 mm / 6 x 120 mm Edessä: 2 x 200 mm, 3 x 120 / 140 mm Takana: 2 x 120 mm Oikeassa kyljessä: 4 x 120 mm / 3 x 140 mm

Jäähdytinpaikat: Katossa: 2 x 360 mm/ 1 x 420 mm Edessä: 1 x 420 mm / 360 mm Takana: 1 x 240 mm Pohjassa: 1 x 420 mm / 360 mm Oikeassa kyljessä: 1 x 480 mm / 420 mm



Cooler Master HAF 700 EVO saapuu myyntiin maaliskuussa 569,90 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Cooler Master