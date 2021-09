Cooler Masterilta tietokoneen kokoamisen helppouteen tähtäävä MAX-kotelosarja

Ensimmäinen MAX-sarjan edustaja on ITX-kokoluokan NR200P MAX.

Pienikokoiset kotelot vaativat usein rakentajaltaan normaalikokoisia koteloita enemmän harrastaneisuutta. Cooler Master on julkaissut uuden MAX-koteloperheen, jonka ensimmäinen vesa pyrkii tekemään SFF-kokoluokan koneen rakentamisesta helposti lähestyttävää kaikille.

Cooler Master NR200P ei ole uusi kotelo. Se julkaistiin alun perin heinäkuussa 2020 ja viime heinäkuussa vuosipäivänään kotelosta julkaistiin värikkäitä variantteja piristämään arkea. Uuden MAX-kotelosarjan ensimmäinen kotelo on nimenomaan NR200P, mutta sen mukana tulee myös paljon muuta.

MAX-sarjan ideana on tehdä pienen tietokoneen kokoamisesta helposti lähestyttävää, jonka vuoksi NR200P Maxissa on esiasennettuna ja johdotettuna SFX-virtalähde ja AIO-nestejäähdytin prosessorille. Ostajan vastuulle jää asentaa komponentit ITX-emolevylle ja sujauttaa se paikalleen, kiinnittää AIO:n blokkiyksikkö paikoilleen ja asentaa mahdolliset 2,5”- ja 3,5”-asemat. Suurin osa kotelon takaseinästä on irrotettavissa, jolloin näytönohjain on helppo kiinnittää ensin siihen ja sen jälkeen pystyasennuksena mukana toimitettavaan PCIe 4.0 -riseriin.

MAX-pakettiin on valittu virtalähteeksi yhtiön 850 watin V850 SFX Gold, mutta AIO-cooleri on kustomoitu eikä yhtiö listaa sitä minkään myynnissä olevan AIO:n nimellä. AIO:ssa käytetään Cooler Masterin omaa 3. sukupolven tuplakammio-pumppublokkia ja NR200P-kotelolle mitoitettuja letkuja, jotka on reitetty kulkemaan kotelon pohjan ja etuseinämän kautta kattoon asennettuun jäähdyttimeen. Jäähdyttimen rivaston pinta-alaa on yhtiön mukaan kasvatettu 25 %, mutta mistään ei käy ilmi mihin verrattuna. Sen läpi puhalletaan ilmaa kahdella 140 mm:n SickleFlow PWM-tuulettimella. Myös virtalähteen modulaariset kaapelit on mitoitettu kotelo huomioiden. Tuulettimissa ei ole RGB-valaistusta.

Vaikka NR200P MAX on suunniteltu helppoa asennusta ajatellen, saa kotelon tarpeen niin vaatiessa myös purettua käytännössä täysin. Sekä kotelon etupaneeli, sivupaneelit että pohja ovat irrotettavissa ja takapaneelistakin suurin osa lähtee irti.

Cooler Master NR200P MAX tulee myyntiin syyskuun aikana ja sen suositushinta Suomessa on 399,99 euroa. Kotelolle ja nestecoolerille myönnetään kahden vuoden takuu, mutta virtalähteellä takuuta on 10 vuotta.

Lähde: Cooler Master