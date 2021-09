AGON by AOC julkaisi kaksi uutta Agon Pro -pelinäyttöä

Uusi Agon Pro AG324UX tarjoaa 4K-resoluution 144 hertsin virkistystaajuudella ja AG274FZ 1080p-resoluution maksimissaan 260 hertsin virkistystaajuudella.

Kesällä tutuksi tullut brändäyshirviöksikin joidenkin mieltämä AOC:n AGON by AOC on julkaissut uusia Agon Pro -näyttöjä. Pro-sarja kasvoi kerralla kahdella uudella mallilla, 27-tuumaisella Full HD- ja 32-tuumaisella 4K-näytöllä.

Agon Pro AG324UX on varustettu 31,5-tuuman litteällä 3840×2160-resoluution IPS-paneelilla. Näytölle luvataan 144 hertsin virkistystaajuus, 350 nitin maksimikirkkaus sekä 1000:1:n staattinen ja 80 000 000:1:n dynaaminen kontrastisuhde. WLED-taustavalaistus on jaettu 16 erikseen toimivaan alueeseen (Local Dimming Zone).

AG324UX tukee Adaptive-sync-teknologiaa ja odottaa parhaillaan FreeSync Premium -sertifikaattia. NVIDIA on ehtinyt jo sisällyttää näytön omalle G-Sync Compatible -listalleen. Näytön värintoiston luvataan yltävän liki täyteen (99,8 %) DCI-P3-väriavaruudesta, mikä tarkoittaa samalla 107 % AdobeRGB:stä, 109 % NTSC:stä ja 125 % sRGB:stä.

Näyttöliittimiksi on valikoitu kaksi HDMI 2.1:stä ja yksi DisplayPort 1.4 DSC-tuella, joista ensin mainitut tukevat 4K120-tilaa konsoleilla. Lisäksi yksi USB-C 3.2 -liitin kantaa sisään sekä DP Alt moden signaalin että USB-hubin signaalit ja maksimissaan 90 wattia tehoa. USB hubissa on neljä liitintä ja ainakin yksi niistä tukee pikalatausta, mutta valitettavasti yhtiön verkkosivuilta ei käy ilmi liitinten tyyppiä. Näytössä on lisäksi mikrofonin sisääntulo ja kuulokkeiden ulostulo.

Agon Pro AG274FZ on puolestaan varustettu 27-tuumaisella litteällä 1920×1080- eli Full HD -IPS-paneelilla. Matalahkolle resoluutiolle selitykseksi löytyy 260 hertsin maksimivirkistystaajuus, joskin se lasketaan yhtiön sivujen mukaan ylikellotukseksi 240 hertsin ollessa normaali maksimi. Näytön maksimikirkkaus on 400 nitiä ja se on DisplayHDR 400 -sertifioitu. Kontrastisuhteiden luvataan olevan samat kuin sisarmallilla, mutta alueellisesta taustavalaistuksesta ei ole mainintoja.

AG324UX:n tapaan AG274FZ tukee Adaptive-sync-teknologiaa ja on G-Sync Compatible -sertifioitu ja odottaa FreeSync Premium -sertifiointia. Värintoisto jää kuitenkin selvästi vajaaksi, sillä näytön luvataan toistavan vain 86 % DCI-P3:sta, 92 % Adobe RGB:stä, 94 % NTSC:stä ja 111 sRGB:stä. Liitinvalikoima on kaksikon välillä muutoin identtinen, mutta AG274FZ:ssa HDMI-liittimet ovat 2.0-versiota ja tukevat sen myötä konsoleilla maksimissaan 1080p120-tilaa.

Kummallekin näytölle yhteistä on näytön takapuolelta löytyvät kuusi RGB-koristelistaa sekä jalkaan asennettu projektori, joka piirtää pöydälle Agon-logon tai tekstin. Näyttöjen jalat tukevat perinteisiä kallistuksia sekä pivot-ominaisuutta.

AOC AGON by AOC Agon Pro AG324UX ja AG274FZ tulevat myyntiin kuluvan kuun aikana ja niiden suositushinnat Suomessa ovat 1139 ja 489 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, AG324UX-tuotesivut, AG274FZ-tuotesivut