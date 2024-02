Cooler Masterin suosittu NR200P-kotelo päivittyy uuteen versioon

Mini-ITX-kokoluokkaa edustava NR200P V2 tarjoaa muun muassa laajan jäähdytystuen ja PCIe 4.0 -riser-kaapelin näytönohjaimelle.

Laitevalmistaja Cooler Masterin kehuttu mini-ITX-kotelo NR200P päivittyy versioon NR200P V2, jonka mukana toimitetaan esimerkiksi PCIe 4.0 -mallinen riser-kaapeli näytönohjaimen pystyasennukseen. Kotelolle luvataan edeltäjänsä lailla monipuolisia jäähdytysmahdollisuuksia ja tehokasta ilmavirtausta. Alla olevalla videolla PCWorld esittelee koteloa CES 2024 -messuilla.

18,25-litrainen kotelo koostuu nastoilla kiinnittyvistä paneeleista, jotka irtoavat ilman työkaluja kasauskokemuksen helpottamiseksi. Teräspaneelit ovat verkkorakenteisia ilmankierron parantamiseksi ja sivupaneeli on vaihdettavissa karkaistuun lasiin. Kotelo tukee 240 tai 280 millimetrin jäähdyttimen asennusta ja pohjassa on esiasennettuna 120 mm:n tuuletin puhaltamassa ilmaa näytönohjaimelle, joka voi olla maksimissaan 356 mm:n pituinen. Kotelon I/O-paneeli on saanut USB Gen 3.2 2×2 Type C -liitännän, jota ensimmäisessä versiossa ei ollut. Liitännän tiedonsiirtonopeus on jopa 20 Gbps.

Värivaihtoehdot kotelolle ovat musta ja valkoinen. Saatavuudesta ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta Hinta.fi-sivuston mukaan NR200P V2 on jo listattuna Suomessa noin 140 euron hintaan.

Lähde: TechPowerUp, PCWorldin Youtube-kanava, Hinta.fi