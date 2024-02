Läpinäkyvällä näytöllä varustetussa ThinkBookissa on käytetty muutoinkin runsaasti lasia, eikä esimerkiksi fyysistä näppäimistöä näytä olevan lainkaan.

Vaikka tulevat MWC- eli Mobile World Congress -messut ovat nimensä mukaisesti ensisijaisesti mobiililaitteille tarkoitettu, esitellään tapahtumassa usein myös muita uutuustuotteita. Lenovo on tuomassa tapahtumaan joukon uuden sukupolven kannettavia. MWC-messut pidetään 26.-29. päivä kuluvaa kuuta.

Silmiinpistävin Lenovon uutuuksista on vielä toistaiseksi nimetön ThinkBook-kannettava, jossa tylsät muovit ja metallit on korvattu monilta osin lasilla tai ainakin läpinäkyvillä materiaaleilla. Kannettavan näyttö on läpinäkyvä OLED-paneeli, jossa ei ole havaittavia reunoja, mutta oletettavasti kuva ei aivan kulmasta kulmaan tule yltämään.

Kannettavan näppäimistö tulee taatusti jakamaan mielipiteitä, sillä näytön tapaan koko kannettavan rungon kansi on lasia, näppäimistö mukaan lukien. Näppäinten merkinnät ja äärirajat näkyvät näppäimistöllä, mutta mikäli mukana ei ole erittäin kehittynyttä haptista palautetta, tuntuma tuskin voi kovin erikoinen olla. Näppäimistön läpi näkee alla oleviin komponentteihin, mutta mm. akun sisältävä alaosa kannesta on piilotettu.

Niin ikään MWC-uutuuksiin lukeutuva on kosketusnäytöllä ja 360°-saranalla varustettu ThinkBook 14 G4, jonka webbikamera on sijoitettu näytön päältä ulkonevaan saarekkeeseen. Näytön päältä ulkoneva kamerasaareke tulee löytymään myös uusista ThinkPad T14(S) Gen 5- ja T16 Gen 3 -malleista. ThinkPad x12 Gen 2 tuo käytännössä vain uutta rautaa vanhoihin kuoriin, kun ThinkVision M14T Gen 2 päivittää samalla liitäntävalikoimaansa ja näyttöpaneelin uuteen.

Lähde: WindowsReport