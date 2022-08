Corsair esitteli maailman ensimmäisen taivutettavan OLED-tietokonenäytön

Näyttö itsessään on taipuva, minkä myötä käyttäjä voi valita haluaako pitää sitä suorana vai 800R-kaarevana.

Corsair on esitellyt uuden Xeneon Flex 45WQHD240 OLED -nimeä kantavan pelinäytön, jonka erikoisuutena toimii sen taipuva OLED-paneeli, joka mahdollistaa käyttäjälle valinnan kaarevan tai tasapintaisen näytön välillä.

Xeneon Flexin näyttö on kooltaan 45-tuumaa, resoluutioltaan 3440 x 1440 ja kuvasuhteeltaan 21:9 eli kyseessä on niin sanottu ultrawide-näyttö. Joustavia näyttöpaneeleita on markkinoilla nähty ennenkin valmiiksi kaarevaksi toteutettuna, mutta näistä ratkaisuista poiketen Corsairin koko näyttö on sen verran joustava, että se mahdollistaa käyttäjälleen tilan vaihdon tasaisen näyttöpinnan ja 800R-kaarevan näytön välillä. Corsair lupaa näytön taiton tapahtuvan jopa sekunneissa, eli mitenkään isosta työstäkään ei näytön kanssa ole kyse.

Corsair Xeneon Flexin näyttöpaneeli itsessään on LG:n W-OLED-paneeli, jonka luvataan yltävän 1000 nitin maksimikirkkauteen. Näytön virkistystaajuus on 240 Hz ja GtG-vasteajoiksi (gray to gray) luvataan 0,03 ms. Näytön luvataan olevan NVIDIA G-Sync -yhteensopiva, minkä lisäksi sillä on AMD FreeSync Premium -sertifikaatti. Todennäköisesti G-Sync-yhteensopiva tarkoittaa G-Sync Compatible -tukea, eli erillistä G-Sync-piiriä näytössä ei todennäköisesti ole.

Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED on esillä Gamescom-messuilla, mutta sen tarkkoja myyntiintuloaikatauluja tai hintaa yritys ei ole vielä paljastanut.

Lähde: Corsair