HyperX Armada 25 ja Armada 27 erottuvat markkinoiden massasta suoraan paketissa mukana toimitettavan pöytään kiinnitettävän näyttöjalkansa myötä.

Nykyisin HP:n omistuksessa olevan HyperX-brändin alle on nyt julkaistu ensimmäiset pelinäytöt. HyperX Armada 25 ja Armada 27 erottuvat markkinoiden massasta mukana toimitettavien jalustojensa myötä, sillä perinteisen pöydän päälle asetettavan jalan sijaan näyttöjen mukana toimitetaan pöytään ruuvattava jalka.

Molemmat näytöt tarjoavat IPS-paneelin maksimissaan 400 nitin (cd/m2) kirkkaudella, 1 ms vasteajoilla ja G-Sync Compatible -sertifikaatilla. Myös näyttöjen liitäntäkattaus on keskenään identtinen – tarjolla on yksi DisplayPort 1.4 sekä kaksi HDMI 2.0 -liitäntää. Molemmille näytöille ilmoitetusta 400 nitin maksimikirkkaudesta huolimatta vain 27-tuumainen Armada 27 on HDR 400 -sertifioitu.

Kaksikosta edullisemmaksi sijoittuva 24,5-tuumainen Armada 25 tarjoaa Full HD -resoluution ja 240 hertsin virkistystaajuuden. Pykälän kalliimpi 27-tuumainen Armada 27 puolestaan on varustettu 1440p-resoluutiolla ja 165 hertsin virkistystaajuudella.

HyperX:n uutuusnäytöt saapuvat myyntiin Yhdysvalloissa syyskuun aikana, mutta Euroopan saatavuudesta yritys ei ole vielä puhunut. Armada 25:n suositushinta rapakon takana on 449 dollaria ja Armada 27:n puolestaan 499 dollaria. HyperX tuo Armada-näyttöjen jalan myyntiin myös erikseen 109,99 dollarin hintaan. Toista näyttöä varten lisähaaran jo valmiiksi taloudessa olevaan näyttöjalkaan puolestaan saa 79,99 dollarin hintaan.

Lähde: The Verge, HyperX (1), (2)