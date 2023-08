Corsair esitteli modulaarisesti mukautettavissa olevan Platform:6 -tietokonepöydän

Corsairin uusi tietokonepöytä on mukautettavissa monipuolisesti käyttäjän tarpeisiin ja se tarjoaa kiinnityspisteitä erilaisille lisätarvikkeille.

Corsair on esitellyt tänään uuden yhdessä Elgaton kanssa kehitetyn Platform:6-tietokonepöydän. Yrityksen mukaan kyseessä on monipuolisesti mukautettavissa oleva pöytä tietokoneharrastajille, pelaajille, sisällöntuottajille ja työkäyttöön. Pöydän suunnittelussa on keskitytty mukautettavuuden ohella laadukkaisiin materiaaleihin ja käyttömukavuuteen, kuten korkeudensäätöön ja johdonhallintaominaisuuksiin.

Kaikissa Platform:6-pöytäversioissa on modulaarinen kiskojärjestelmä päällä, sivuilla ja takana, mikä perustuu yleisen standardin mukaiseen T-kanavakiskoon, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien lisätarvikkeiden käytön. Pöydän takareunaan on mahdollista toteuttaa Elgato Multi Frame -reikälevytausta, jota voi hyödyntää tavaroiden säilyttämiseen sekä myös valojen, kameroiden ja mikforonien kiinnitykseen.

Vakiovarustukseen sisältyy mm. kaksi monitorijalkaa, RapidRoute-kaapelinhallintakanava sekä USB-A- ja USB-C-latausliitännät. Pöytälevyksi voi valita pähkinänväriseksi käsitellyn kumipuuvaihtoehdon tai mustan laminaattilevyn. Pöytäpinta-alaa voi laajentaa 30 x 70 cm kokoisin laajennuspaloin. Pöydän sähkösäätö on toteutettu kaksoismoottorein, korkeusnäytöllä ja muistipaikoilla.

Corsair Platform:6 tulee saataville yrityksen verkkokauppaan sekä maailmanlaajuisesti jälleenmyyjille viimeisen vuosineljänneksen aikana. Pöydällä on viiden vuoden takuu. Corsair tulee tarjoamaan kotisivuillaan konfiguraattorin, jolla kuluttaja voi mukauttaa pöydän ominaisuudet omien tarpeidensa mukaisiksi. Pöydän hinnoittelusta ei ole toistaiseksi tietoa, mutta se tuskin tulee olemaan erityisen edullinen.

Lähteet: lehdistötiedote, tuotesivut