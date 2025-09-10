Commander Duo mahdollistaa kaikkien PWM-ohjattujen ARGB-tuuletinten ohjauksen yhdessä valmistajista riippumatta ja siihen kytkettävä iCue Link System Hub tuo vielä iCue Link -tuulettimet samaan piiriin.

Tietotekniikkajätti Corsair on julkaissut päivitetyn version 3500X-kotelostaan sekä mielenkiintoisen uuden tuuletin- ja RGB-ohjaimen. Commander Duo lupaa tuoda standardit ARGB-tuulettimet yhden katon alle valmistajaan katsomatta.

Corsair Commander Duo on kaksikanavainen tuuletin- ja RGB-ohjain, mikä mahdollistaa yhteensä 12 ketjutettavan ARGB-tuulettimen nopeuden PWM-hallinnan sekä valaistuksen synkronoinnin iCue-sovelluksen kautta. Siitä löytyy myös linkit iCue Link System Hubeille, mikä liittää iCue-laitteet vielä samaan pakettiin. Tällöin paketti tukee maksimissaan 12 PWM-ohjattua ARGB-tuuletinta sekä 11 iCue-tuuletinta. Pakettiin kuuluu myös kaksi lämpötilasensoria, jotka ovat käyttäjän vapaasti sijoitettavissa.

Corsair 3500X on akvaariotyyppinen kotelo, jonka muotokieli on kaikin puolin varsin yksinkertaistettua. Nyt kotelosta tulee saataville mm. käännetyillä tuulettimilla varustettu päivitetty versio, johon voi valita joko kolme iCue Link LX120-R RGB- tai kolme RS120-R ARGB -tuuletinta. LX120-R-version mukana tulee lisäksi esiasennettu iCue Link System Hub. RS120-R ARGB -versiossa tuulettimet ja valaistus ovat sen sijaan hallittavissa suoraan emolevyn kautta.

Corsair Commander Duo ja Corsair 3500X tulevat saataville välittömästi. Commander Duo on hinnoiteltu yhtiön verkkokaupassa 39,90 euroon ja sekä mustana että valkoisena saataville tuleva 3500X RS120-R-versiona 139,90 ja iCue Link LX120-R -versiona 194,90 euroon.

Lähde: Corsairin lehdistötiedotteet, tuotesivut: Commander Duo, 3500X