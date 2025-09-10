IFA-messuilla tutkan alta livahtaneeseen tiedotteeseen oli listattu myös uusia OLED-näyttöjä, lippulaivatason Legion Pro -kannettava ja edullisemman pään Lenovo LOQ Tower -pelitietokone.

Viime viikon lopulla tutkan alta pääsi livahtamaan Lenovon julkistukset IFA-messuilla. Yhtiöllä oli tarjolla laitteita moneen lähtöön, mutta io-techin lukijoille mielenkiintoisinta antia lienevät pelitietokoneet.

Lenovo Legion Go (8.8”, 2) on yhtiön uusi käsikonsoliluokan tietokone. Kuten nokkelimmat nikkeknattertonit jo nimestä johtopäättelivät, se rakentuu 8,8”-tuumaisen näytön ympärille ja edustaa yhtiön toista käsikonsoliluokan sukupolvea. 144 hertsin OLED-paneeliin perustuva näyttö tarjoilee silmille 1920×1200 pikselin resoluution ja vaihtelevan virkistystaajuuden (30-144 Hz) sekä sormille 10-piste kosketustuen. Näyttö on VESA DisplayHDR True Black 1000 -sertifioitu.

Uuden Legion Gon sisällä sykkii AMD:n 8-ytiminen Ryzen Z2 Extreme, jonka TDP-arvo on säädettävissä 15-30 watin välillä. Prosessoriin kuuluu integroitu Radeon 890M -näytönohjain 16 RDNA 3.5 Compute Unit -yksiköllä. Prosessorin parina on maksimissaan 32 Gt LPDDR5X-8000-muistia. PCIe Gen 4 NVMe -tallennustilaa on parhaimmillaan 2 Tt ja laitteesta löytyy myös maksimissaan 2 teratavun microSD-kortteja tukeva lukija. Laitteessa on kaksi USB4-liitäntää, toinen ylä- ja toinen alalaidassa, sekä virtapainikkeeseen integroitu sormenjälkilukija.

Lenovo pyrkii erottumaan käsikonsoliluokan koneiden massasta Nintendo Switchin tapaan irrotettavilla Legion TrueStrike -ohjaimilla. Oikeanpuoleinen ohjain tukee myös FPS-tilaa, jossa ohjain käännetään pystyasentoon ja asetetaan alustalle, jolloin sitä voi käyttää hiiren tapaan. Oikeanpuoleisessa ohjaimessa on edelleen mukana myös kosketuslevy.

Muita messu-uutuuksia olivat Legion Pro 32UD-10-, 27UD-10- ja 27Q-10 -näytöt. Koko kolmikko perustuu OLED-paneeleihin ja niille luvataan esimerkiksi Dolby Vision-, DisplayHDR True Black 400- ja AMD FreeSync Premium Pro -tuet. UD-10-mallit perustuvat 240 hertsin 4K-paneeliin, kun Q-10:ssä on 1440p-resoluution ja 280 hertsin paneeli.

Legion Glasses Gen 2 lupaa puolestaan tarjota entistä kevyemmän ja huomaamattomamman puettavan näytön 3D-tuella. Mukana tulee myös sovellus, joka muuntaa useita 2D-pelejä 3D-yhteensopiviksi. Natiivisti 3D-tilaa tukevia pelejä on tällä hetkellä ytli 20 ja yhtiö lupaa niitä tulevan lisää ajan kuluessa. Lasit toimivat kaikilla Lenovon 10. sukupolven Legion-kannettavilla sekä Legion Go (8.8”, 2) -käsikonsolilla.

Legion Pro 7 (16”, 10) on Lenovon uusin lippulaivaluokan pelikannettava. Se on varustettu 16” 2560×1600-resoluution ja 240 hertsin OLED-paneelilla, jolle luvataan VESA DisplayHDR True Black 1000-, Dolby Vision- ja NVIDIA G-Sync -tuet. Kannettavan prosessoriksi saa parhaimmillaan AMD:n Ryzen 9 9955HX3D -prosessorit ja näytönohjaimeksi NVIDIAn GeForce RTX 5080 -mobiilinäytönohjaimen. Muistia kannettavaan saa parhaimmillaan 32 Gt ja tallennustilaa 2 Tt.

Edullisempaan pelikonetarpeeseen yhtiöllä on tarjolla Lenovo LOQ -brändin alla myytävä Tower 26ADR10 -pelitietokone, johon saa parhaimmillaan Ryzen 8000 -sarjan mobiiliprosessorin ja GeForce RTX 5070 Ti -työpöytänäytönohjaimen. Muistia voi asentaa maksimissaan 64 Gt ja tallennustilaa kahden PCIe Gen 4 NVMe M.2 -aseman verran.

Lähde: Lehdistötiedote