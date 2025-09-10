Lumex korvaa aiemmat Cortex-nimet ja ensimmäinen sukupolvi tunnetaan Lumex C1 -sarjana.

Uutisoimme toukokuussa Armin tulevan uudistamaan prosessoreittensa nimeämispolitiikat lähes läpi linjan. Nyt yhtiö on julkaissut ensimmäiset mobiilikäyttöön suunnatut, Cortex-A/X-sarjan korvaavat Lumex-piirit ja uuden Mali GPU:n. Virallisemmin kyse on Arm Lumex CSS- eli Compute Subsystem -alustasta.

Arm Lumex C1 on yhtiön uusi neljästä versiosta rakentuva prosessoriperhe. C1-Ultra vastaa aiempaa Cortex-X-sarjaa, C1-Premium sijoittuu Cortex-X- ja A-sarjojen välimaastoon, C1-Pro vastaa Cortex-A700-sarjaa ja C1-Nano Cortex-A500-sarjaa. Ytimet ovat Armv9.3 käskykannan mukaisia ja ne tukevat Armin SME2-laajennoksia sisäänrakennetun tekoäly-yksikön avulla. Arm tarjoaa lisensoitavaksi paitsi IP:tä, myös valmiita optimoituja fyysisiä toteutuksia ytimistään. SME2-tuen integrointi on valinnainen optio ytimille.

Yhtiön omien laskelmien mukaan C1-Ultra tarjoaa 25 % parempaa suorituskykyä yhdellä ja 45 % parempaa suorituskykyä kaikilla säikeillä, kun verrokkina on vastaava prosessori viime sukupolven Arm Cortex -ytimillä. Vaihtoehtoisesti tehonkulutuksesta voidaan leikata 28 %, jos nykyinen suorituskyky koetaan riittäväksi. Tekoälytehtävissä uudet SME2-käskyt ja tekoäly-yksiköt parantavat suorituskykyä tietyissä tehtävissä jopa viisinkertaiseksi.

Grafiikkapuolelle julkaistiin puolestaan uusi Arm Mali G1, josta tulee saataville kolme varianttia: G1-Ultra, G1-Premium ja G1-Pro. G1-Pro on varustettu 1-5 GPU-ytimellä, G1-Premium 6-9 GPU-ytimellä ja kaikki yli 10 GPU-ytimen lasketaan G1-Ultraksi.

Vaikka kaikkia kutsutaan G1:ksi, ne eivät ole aivan samasta puusta veistettyjä, vaan ainoastaan G1-Ultrassa on uusi toisen sukupolven säteenseurantakiihdytys. Armin mukaan Mali G1-Ultra kykenee tarjoavaan jopa kaksinkertaista säteenseurantasuorituskykyä nykyiseen Immortalis-lippulaivaan verrattuna. Yleisemmällä tasolla GPU-suorituskyvyn kerrotaan G1-Ultralla noin 20 %.

Lähde: Arm