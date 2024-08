Corsair julkaisi erittäin laajakuvaisen 34″ Xeneon QD-OLED-pelinäytön

3440x1440-resoluution paneelilla ylletään maksimissaan nykyaikaisesti 240 hertsin virkistystaajuuteen, mutta valitettavasti Samsungin uusin ultraleveä QD-OLED-paneeli on edelleen pikselirakenteeltaan ensimmäistä sukupolvea.

Corsair on ehtinyt ulottaa lonkeronsa käytännössä kaikille tietotekniikkamarkkinoiden osa-alueille. Näyttöjä yhtiön vyön alla ei ole vielä kovin montaa, mutta nyt niitä on yksi enemmän.

Corsair on julkaissut uuden Xeneon 34WQHD240-C QD-OLED -pelinäytön. Kuten nimikin jo nopeimmin johtopäätteleville knikkeknattertoneille kertoo, kyseessä on 34-tuumainen WQHD- eli 3440×1440-resoluution QD-OLED-pelinäyttö. 240 hertsin maksimivirkistystaajuutta tukeva paneeli on kaareva (1800R). Se yltää 1000 nitin maksimikirkkauteen ja toistaa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatin kera. Vaihteleva virkistystaajuus on toteutettu adaptive-syncillä ja se on sertifioitu sekä FreeSync Premiumiksi että G-Sync Compatibleksi.

Näytössä käytetään Samsungin uusimman sukupolven ultrawideluokan paneelia, jonka oletettiin aiemmin olevan ns. Gen2.5-paneeli, mutta josta on valitettavasti selvinnyt, että ainakin pikselirakenteen osalta paneeli on edelleen Gen1-tasoa.

Uuden Xeneonin erikoisuus on läheisyyssensorin perusteella esiin tuleva OSD-hallintapaneeli. OSD:ssä navigoidaan näytön pohjaan sijoitetulla joystickillä, jonka läheisyydessä itse sensorikin sijaitsee. Näytön takapuolelta löytyy yhdeltä laidalta kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä USB-C 3.1 DP Alt -modella ja 65 watin USB-PD-tuella. Toista reunaa puolestaan kansoittavat USB-C 3.1 USB PD 15W -tuella, jota käytetään myös USB-hubin ”sisääntulonta”, neljä USB-A 3.1 -liitäntää KVM-tuella sekä 3,5 mm:n headset-liitäntä.

Corsair Xeneon 34WQHD240-C QD-OLED on saatavilla välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 1506,28 euroon.

