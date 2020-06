RGB-valaistus on kaikki pelitietokoneiden kolkat vallannut ilmiö, mutta Corsairin mielestä markkinoilla on tilaa myös koneen ulkopuolelle asennettaville valotorneille.

RGB-valaistus jakaa edelleen mielipiteitä rajusti kahtia. Yksi asia on kuitenkin varmaa: RGB-valaistuksella varustetuille laitteille ei ole näkyvissä loppua ja Corsairin uuden julkaisun perusteella ne eivät välttämättä edes tarvitse muuta toiminnallisuutta.

Corsairin tuoreimmalle RGB-julkaisun tarpeellisuudelle alkaa olemaan vaikeaa löytää järkiperusteita. iCue LT100 Smart Lightning Tower on nimittäin pöydälle asetettava RGB-valaistu torni, jonka ainut tarkoitus on valaista tietokoneen ympäristöä. Lisäfunktiota saa irrotettavalla kuuloketelineellä, jonka voi ripustaa yhteen torneista.

iCue LT100 -torneissa on yhteensä 92 RGB LED -valoa sijoitettuna sen jalkaan sekä varteen. LEDit on peitetty valoa hajottavilla diffuusoreilla, mikä tuottaa pehmeämmän lopputuloksen ja tasaisemmat värisiirtymät. Tornien jalka on neliskulmainen ja sivuiltaan 92 mm leveä ja koko komeudella on korkeutta 422 mm.

139,99 euroon yhtiön omassa verkkokaupassa hinnoiteltu Starter Kit pitää sisällään päätornin sekä yhden lisätornin, virtajohdon sekä USB-kaapelin tietokoneeseen kytkemistä varten. Lisätorni saa virtansa päätornilta ja on siihen yhteydessä yhdellä kaapelilla. Tarjolla on myös 69,99 euroon hinnoiteltu Expansion Kit, mikä sisältää yhden lisätornin sekä liitäntäkaapelin. Yhteen päätorniin voi kytkeä ketjutettuna toisiinsa yhteensä kolme lisätornia.

Lähde: Corsair