Qualcommin Snapdragon Wear 4100 -alusta tuo jättiharppauksen puettaviin laitteisiin

Qualcommin uutuus tarjoaa parhaimmillaan 85 % parempaa prosessori- ja muistisuorituskykyä sekä 2,5-kertaista grafiikkasuorituskykyä edeltäjäänsä verrattuna, vaikka tehonkulutustakin on saatu leikattua 20 % pienemmäksi.

Qualcomm on julkistanut uusia järjestelmäpiirejä Snapdragon Wear -alustalle. Snapdragon Wear 4100 -sarja pitää sisällään sekä perusmallin että Plus-mallin, joka parantaa alustan Always On -ominaisuuksia.

Snapdragon Wear 4100 -alusta pitää sisällään merkittäviä muutoksia aiempaan 3100:an nähden. Sen prosessoriytimet on päivitetty Cortex-A7:sta Cortex-A53:een, Adreno A504 -grafiikkaohjain edustaa kahta sukupolvea uudempaa arkkitehtuuria kuin edeltäjän A304 ja mukaan on saatu uusia myös DSP-yksiköitä sekä toinen kuvaprosessori. Lisäksi valmistusprosessi on päivittynyt 28 nanometristä 12 nanometriin.

SW4100:n neljä Cortex-A53-ydintä toimivat 1,7 GHz:n kellotaajuudella ja Adreno A504 750 MHz:n kellotaajuudella. DSP-puolella (Digital Signal Processor) on nyt kaksi erillistä yksikköä, modeemin ja satelliittipaikannuksen hoitava MDSP ja sensoritoiminnasta ja äänistä vastuussa oleva ADSP, joista kumpikin on varustettu dynaamisilla kellotaajuuksilla.

Satelliittipaikannus tukee GPS:ää, BDS:ää, Glonassia ja Galileoa ja sen luvataan olevan erittäin vähävirtaista. Bluetooth-yhteyksiä on päivitetty BT 5.0-, A2DP Streaming- ja HFP Voice -tuilla. Modeemipuolella on tuettuna 4G LTE -yhteydet ja sen kerrotaan olevan huomattavasti aiempaa vähävirtaisempi.

Qualcommin mukaan muutosten myötä SW4100 kuluttaa 20 % vähemmän tehoa ollen kuitenkin samalla 85 % nopeampi sekä prosessorin että muistien osalta, peräti 2,5-kertaa nopeampi ja kameratuki on nyt 16 megapikseliin asti, kiitos kahden kuvaprosessorin (ISP).

Alustaan kuuluu kaksi eri mallia, SW4100 ja SW4100+. Kumpikin on järjestelmäpiirin ja siihen kytkettävien sensoreiden kannalta identtisiä, mutta Plus-mallissa on ainakin älykellokäyttöön ehdottomalta vaikuttava lisä: päivitetty QCC1110 Always On -apuprosessori.

Päivitetty QCC1110 perustuu Cortex-M0-mikrokontrolleriin ja uuteen kustomoituun SRAM-muistiin. Lisäksi sen DSP ja SEE (Sensor Execution Environment) ovat päivittyneet. Muutosten myötä se kykenee nyt tukemaan 16-bittisiä eli noin 64 000 väriä, kun aiempi versio oli rajoittunut vaivaiseen 16 väriin. Lisäksi se kykenee nyt omatoimisesti jatkuvaan sykkeen ja unen mittaamiseen, reagoi nopeammin tilt-to-wake-ominaisuuteen ja tukee mm. haptista palautetta, askelten laskentaa ja hoitaa myös hälytykset sekä ajastimet. AnandTechin mukaan Qualcomm harkitsee QCC1110:n tuomista markkinoille myös täysin itsenäisenä prosessorina, mutta tästä ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.

