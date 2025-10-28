Corsairin nopea lippulaiva-SSD on mallinimeltään MP700 Pro XT.

PC-komponentteja ja -oheistarvikkeita valmistava Corsair on julkaissut kaksi uutta PCIe 5.0 -standardin mukaista SSD-asemaa, jotka ovat MP700 Pro XT ja MP700 Micro.

MP700 Pro XT tarjoaa 1, 2 ja 4 teratavun kapasiteettivaihtoehdot ja yltää erittäin nopeisiin perättäisluku- ja kirjoitusnopeuksiin – 14900 Mt/s ja 14500 Mt/s. Se tukee myös Microsoftin pelaamista nopeuttavaa DirectStorage-teknologiaa ja Corsairin SSD Toolbox-ohjelmistoa. Pro XT:lle myönnetään 5 vuoden takuu.

MP700 Micro sen sijaan on nimensäkin mukaan pienikokoinen 2242-asema 2 ja 4 Tt:n kapasiteeteilla ja sen perättäisluku- ja kirjoitusnopeudet ovat astetta maltillisemmat 10000 Mt/s ja 8500 Mt/s. Myös Microlle myönnetään 5 vuoden takuu ja se tukee SSD Toolbox -ohjelmistoa.

Molemmat MP700-uutuudet ovat saatavilla suoraan Corsairilta. Pro XT:n suositushinta alkaa 180 eurosta (1 Tt) ja Microsta on listattuna vain 4 Tt:n variantti hintaan 530 euroa. Corsair on kertonut lisää kapasiteettivaihtoehtoja tulevan saataville ensi vuoden alkupuolella.

Lähde: Corsair