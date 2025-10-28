Uutuusnäppäimistöissä on reilusti kasvanut päivitystaajuus ja näyttävä vihreä värivaihtoehto.

Razer on julkaissut parin vuoden takaisista Huntsman V3 Pro -näppäimistöistään uudet Tenkeyless 8Khz -versiot, jotka tarjoavat kolme eri värivaihtoehtoa RGB-loistolla höystettynä ja uutena ominaisuutena nopean, uusimmista pelihiiristäkin tutun 8000 hertsin päivitystaajuuden, joka on 8-kertainen pelinäppäimistöjen standarditaajuuteen verrattuna. Uutuudet ovat nimensä mukaisesti tenkeyless-malleja ilman oikean puolen numeronäppäimiä, mutta mustasta variantista on tarjolla myös täysikokoinen versio.

Tenkeyless 8KHz -uutuuksia mainostetaan alkuperäisistä malleistakin löytyvillä Razerin toisen sukupolven analogisilla optisilla kytkimillä (Analog Optical Switches Gen-2), joissa on esimerkiksi Snap Tap- ja Rapid Trigger -ominaisuudet nopeatempoisiin kilpapeleihin. Kytkimien painalluksen rekisteröinnin voi säätää mieleisekseen 0,1–4 mm:n haarukassa. Asetusprofiileja voi myös tallentaa suoraan näppäimistöön ilman ohjelmistoja.

Kuten ylemmän hintaluokan näppäimistöiltä sopii odottaa, on Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz vaimennettu vaahtomateriaalilla rungon sisällä ja sen kytkimet ovat tehdasvoideltuja. Lisäksi näppäimistöissä on kaksoisvaletut PBT-näppäinhatut. Kansilevy on alumiinia ja mukana tulee keinonahkainen rannetuki, joka kiinnittyy näppäimistöön magneetilla. Tekniikan osalta uutuudet eivät siis juuri eroa vuoden 2023 edeltäjistään.

Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz -mallit ovat saatavilla Razerilta ja niiden hinnat alkavat 250 eurosta, mutta toistaiseksi valmistajan verkkokaupassa ei ole tarjolla pohjoismaista näppäinasettelua.

Lähde: Razer