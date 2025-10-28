Lukitusruutuun upotetut mainokset ovat oletuksena pois päältä ja esiasennettujen sovellusten luvataan olevan helposti poistettavissa.

Nothing on kerännyt huomattavasti suosiota taakseen etenkin puhelinharrastajien saralla. Yksi vetovoimatekijöistä on ollut puhdas käyttöjärjestelmä ilman ylimääräisiä sovelluksia. Se näyttäisi olevan nyt historiaa.

Nothing avasi tulevan Android 16:een perustuvan Nothing OS 4.0:n avoimen beetaversion Nothing Phone (3a):lle viime viikolla. Yksi käyttöjärjestelmän merkittävistä uudistuksista on päivittynyt lukitusruutu. Lock Glimpseksi nimetty lukitusruutu käyttää yhtiön sanoja lainaten kuratoituja, korkealaatuisia taustakuvia, jonka päälle voidaan lisätä ajankohtaisia päivityksiä ja muuta oleellista sisältöä Googlen At a Glance -widgetin tapaan. Lock Glimpseen on tulossa pian myös mahdollisuus käyttää kuratoitujen taustakuvien sijasta omia kuvia.

Oh Nothing, What were you thinking? So, You can now install NOS4 on your 3a & 3a Pro BUT – 🟥 Lock Glimpse (AKA – ADS) Why just why, there was no need to add these lockscreen ads to your "Clean UI focused software" & you are even highlighting it? Bro?💔 pic.twitter.com/4zQOyddzPP — Anshu (@AnshuTechblog) October 24, 2025

Avoimeen betaan osallistuvat käyttäjät ovat kuitenkin huomanneet nopeasti, että Lock Glimpsen linkit ovat todellisuudessa tavallisia mainoksia. Käyttäjien onneksi ominaisuus on oletuksena pois päältä, eli mainoksia ei pakkosyötetä kuluttajille. Tästä riippumatta asian tiimoilta on alettu jo keräämään allekirjoituksia Change.org-sivustolla ominaisuuden ja muun mahdollisen ”bloatwaren” poistamiseksi ja peruuttamiseksi.

Lukitusruudun mainokset eivät ole ainoa ikäväksi koettu uudistus, vaan Nothing OS 4.0:n myötä puhelimiin tullaan asentamaan myös joitain kolmansien osapuolten sovelluksia ja muita palveluita. Sovellusten kerrotaan olevan sellaisia, mitä käyttäjät yleensä asentavat puhelimiinsa välittömästi joka tapauksessa. Yhtiön mukaan syy tähän on yksinkertaisesti puhelinten hintojen pitäminen kurissa ja se vetoaa tavan olevan käytännössä standardi alalla. Samaan aikaan Nothing kuitenkin lupaa, että kolmansien osapuolten sovelluksia ja palveluita tullaan asentamaan vain valikoituihin laitteisiin eikä lippulaivat tule kuulumaan niihin. Lisäksi yhtiö lupaa, että esiasennettujen sovellusten poistaminen tulee olemaan helppoa.

