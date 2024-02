Nothingin Phone (2a) -älypuhelimesta tuoreita renderöintivuotoja

Uudet renderöintikuvat poikkeavat melkoisesti aiemmasta vastaavasta ja näyttävät Phone (2a):n saavan sittenkin takaosaansa Glyph-valaistuksen uudistetun kamera-asettelun lisäksi.

Älypuhelinvalmistaja Nothingin tulevasta Phone (2a) -mallista on nähty jo joitakin spekulaatioita. Viestipalvelu X:ssä tunnettu tietovuotaja OnLeaks julkaisi Smartprix-sivuston kanssa kuvan laitteen väitetystä takaosasta parisen viikkoa sitten, mutta nyt samaiset lähteet ovat esitelleet joukon täysin uusia, todenmukaisiksi oletettuja renderöintejä.

Laitteen takaosassa on kuvien perusteella kahden sensorin kameramoduuli, joka on vaakatasossa laitteen keskilinjassa. Asettelu poikkeaa valmistajan aiemmista älypuhelinmalleista, joissa kameramoduuli on pystysuunnassa laitteen takaosan vasemmassa yläkulmassa. Moduulin yläoikealla on salamavalo, ja kokonaisuutta ympäröi kolme Nothingille ominaista Glyph-valoa. Kameroiden alapuolella kulkee mutkitteleva kuviointi ja vasemmassa alanurkassa näkyy Nothing-logo. Laitteen etuosassa näytön reunukset ovat kapeat ja etukamera on omassa reiässään näytön yläreunan keskilinjassa. Kehys ja näppäimet ovat metallisia.

Phone (2a):n tekniset tiedot Smartprixin mukaan:

Näyttö: 6,7″ AMOLED, FHD+, 120 Hz

Kameramoduuli: Pääsensori: 50 MP ISOCELL S5KGN9 (+ OIS) Laajakuvasensori: 50 MP ISOCELL JN1 Etukamera: 32 MP

Järjestelmäpiiri: Dimensity 7200 Pro

Muisti ja tallennustila: 8 / 128 Gt, 12 / 256 Gt

Akku ja lataus: 5000 mAh, 45 W

Ohjelmisto: Nothing OS 2.5.2 (Android 14)

Mitat ja paino: 161,7 × 76,3 × 8,6 mm, 190 g

Nothing julkistaa Phone (2a):n 5. maaliskuuta.

Lähde: Smartprix, OnLeaks