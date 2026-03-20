Vanhemman 3000D-mallin korvaava 3200D on varustettu rohkeasti muotoillulla, läpikuultavalla etupaneelilla, joka päästää ilman vaivatta läpi esiasennetuille tuulettimille.

Tietotekniikkajätti Corsair on laajentanut kotelovalikoimaansa uudella miditorniluokan 3200D-kotelolla. Uusi 3200D korvaa yhtiön valikoimasta vanhemman 3000D-mallin.

Corsair 3200D -uutuuskotelon ehdoton katseenvangitsija on sen Smoke-etupaneeli. Läpikuultava säleikkö on muotoiltu rohkeasti ja sen takaa ja läpi kuultaa parhaaseen pelisuorituskykyyn vievät RGB-valaistut tuulettimet, jos valinta on osunut kotelon ARGB-versioon, tai vaihtoehtoisesti valottomien tuuletinten luoma pimeys. Kotelon mukana toimitetaan siis mallista riippuen kolme esiasennettua RS120-tuuletinta ARGB-valaistuksella tai ilman.

Hyvän ilmankierron sallivan etupaneelin lisäksi ilmanvaihtoon panostaminen näkyy mm. pohjan uudessa, kulmaan tehdyssä tuuletinpaikassa. Koteloon mahtuu myös 360 mm:n AIO-coolerin jäähdytin oman maun mukaan joko eteen tai kattoon. 3200D:ssä on paikat yhteensä yhdeksälle 120 mm:n tuulettimelle tai kolmelle 120 mm:n ja neljälle 140 mm:n tuulettimelle. Siistin kokoonpanon mahdollistaa puolestaan tuki liittimille emolevyn takapuolella ja 24 mm:n tila kaapeleiden reitittämiseen.

Corsair 3200D:n tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 495x458x219 mm ja 8,5 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Emolevytuki: mini-ITX, micro-ATX, ATX, tuki emolevyn takapuolisille liittimille

Asemapaikat: 1 x 3,5”, 2 x 2,5”

Lisäkorttipaikat: 7

Virtalähdetuki: ATX (max 220 mm)

I/O-paneeli: 1 x USB-C Gen 2×2, 1 x USB-A 2.0, 3,5 mm audiokomboliitin

Prosesoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 400 mm

Jäähdytintuki: 240 / 280 / 360 mm edessä tai katossa

Tuuletintuki: (Esiasennettuna 3 x RS120 (ARGB)) Edessä 3 x 120 / 2 x 140 mm Katossa 3 x 120 / 2 x 140 mm Pohjassa 2 x 120 mm Takana 1 x 120 mm



Corsair 3200D -kotelo on saatavilla välittömästi mustana, harmaana ja valkoisena versiona. Se on hinnoiteltu yhtiön omassa Euroopan verkkokaupassa väristä riippumatta 79,90 euroon valaisemattomilla tuulettimilla ja 94,90 euroon ARGB-tuulettimilla.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut