Thermaltake on esitellyt Micro-ATX-kokoluokkaan uudet TR200-kotelomallit, jotka tulevat mustana ja valkoisena. Niihin on valittavissa myös puinen etupaneeli yleisilmeen kohentamiseksi.
TR200-mallit on varustettu 5,25-tuumaisella asemapaikalla, eli niihin voi halutessaan asentaa esimerkiksi optisen levyaseman, jollaisia ei nykykoteloissa enää nähdä. Vaihtoehtoisesti etupaneeliin on tarjolla Thermaltaken oma erikseen myytävä 6-tuumainen LCD-näyttö sensoridatan tai vaikkapa tekoälyllä luotujen GIF-kuvien näyttämiseen TT RGB Plus -ohjelmiston kautta.
120 mm:n tuulettimia TR200-mallit mahduttavat sisäänsä yhteensä 7 kappaletta, mutta vaihtoehtoisesti myös 360 mm:n nestejäähdytin mahtuu kattoon. Esiasennettuna koteloissa on yksi tuuletin takana. Virtalähteen paikka on kotelon etupaneelissa ja näytönohjaimen maksimipituus on 365 mm.
Sama V62:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Black, Snow, WS Black, WS Snow
- Ulkomitat: 494 × 220 × 364 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, muovi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX
- Tuuletintuki:
- Takana: 1 × 120
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Pohjassa: 3 × 120 mm
- Jäähdytintuki:
- Katossa: 280 / 360 mm
- Takana: 120 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 175 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 365 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 258 mm (ATX)
- Tallennustila: 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD / 2 × 3,5” HDD
- I/O-paneeli:
- 2 × USB-A 3.0
- 1 × USB-C 3.2 Gen 2
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- Pölysuodattimet: Katossa, oik. kyljessä, pohjassa
TR200-malliston tarkkaa saatavuusajankohtaa tai hinnoittelua ei vielä paljastettu.
Lähde: Thermaltake, Tuotesivu
