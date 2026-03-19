TR200-mallisto tarjoaa neljä eri tyylivaihtoehtoa.

Thermaltake on esitellyt Micro-ATX-kokoluokkaan uudet TR200-kotelomallit, jotka tulevat mustana ja valkoisena. Niihin on valittavissa myös puinen etupaneeli yleisilmeen kohentamiseksi.

TR200-mallit on varustettu 5,25-tuumaisella asemapaikalla, eli niihin voi halutessaan asentaa esimerkiksi optisen levyaseman, jollaisia ei nykykoteloissa enää nähdä. Vaihtoehtoisesti etupaneeliin on tarjolla Thermaltaken oma erikseen myytävä 6-tuumainen LCD-näyttö sensoridatan tai vaikkapa tekoälyllä luotujen GIF-kuvien näyttämiseen TT RGB Plus -ohjelmiston kautta.

120 mm:n tuulettimia TR200-mallit mahduttavat sisäänsä yhteensä 7 kappaletta, mutta vaihtoehtoisesti myös 360 mm:n nestejäähdytin mahtuu kattoon. Esiasennettuna koteloissa on yksi tuuletin takana. Virtalähteen paikka on kotelon etupaneelissa ja näytönohjaimen maksimipituus on 365 mm.

Sama V62:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Black, Snow, WS Black, WS Snow

Ulkomitat: 494 × 220 × 364 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, muovi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX

Tuuletintuki: Takana: 1 × 120 Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohjassa: 3 × 120 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 280 / 360 mm Takana: 120 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 175 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 365 mm

Virtalähteen maksimipituus: 258 mm (ATX)

Tallennustila: 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD / 2 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A 3.0 1 × USB-C 3.2 Gen 2 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Pölysuodattimet: Katossa, oik. kyljessä, pohjassa

TR200-malliston tarkkaa saatavuusajankohtaa tai hinnoittelua ei vielä paljastettu.

Lähde: Thermaltake, Tuotesivu