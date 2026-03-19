Thermaltake on esitellyt Micro-ATX-kokoluokkaan uudet TR200-kotelomallit, jotka tulevat mustana ja valkoisena. Niihin on valittavissa myös puinen etupaneeli yleisilmeen kohentamiseksi.

TR200-mallit on varustettu 5,25-tuumaisella asemapaikalla, eli niihin voi halutessaan asentaa esimerkiksi optisen levyaseman, jollaisia ei nykykoteloissa enää nähdä. Vaihtoehtoisesti etupaneeliin on tarjolla Thermaltaken oma erikseen myytävä 6-tuumainen LCD-näyttö sensoridatan tai vaikkapa tekoälyllä luotujen GIF-kuvien näyttämiseen TT RGB Plus -ohjelmiston kautta.

120 mm:n tuulettimia TR200-mallit mahduttavat sisäänsä yhteensä 7 kappaletta, mutta vaihtoehtoisesti myös 360 mm:n nestejäähdytin mahtuu kattoon. Esiasennettuna koteloissa on yksi tuuletin takana. Virtalähteen paikka on kotelon etupaneelissa ja näytönohjaimen maksimipituus on 365 mm.

Sama V62:n tekniset ominaisuudet:

  • Värivaihtoehdot: Black, Snow, WS Black, WS Snow
  • Ulkomitat: 494 × 220 × 364 mm (P × L × K)
  • Materiaalit: Teräs, muovi
  • Emolevytuki: Mini-ITX, mATX
  • Tuuletintuki:
    • Takana: 1 × 120
    • Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
    • Pohjassa: 3 × 120 mm
  • Jäähdytintuki:
    • Katossa: 280 / 360 mm
    • Takana: 120 mm
  • Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 175 mm
  • Näytönohjaimen maksimipituus: 365 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 258 mm (ATX)
  • Tallennustila: 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD / 2 × 3,5” HDD
  • I/O-paneeli:
    • 2 × USB-A 3.0
    • 1 × USB-C 3.2 Gen 2
    • 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
  • Pölysuodattimet: Katossa, oik. kyljessä, pohjassa

TR200-malliston tarkkaa saatavuusajankohtaa tai hinnoittelua ei vielä paljastettu.

Lähde: Thermaltake, Tuotesivu

