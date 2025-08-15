Uutuuden näytöllinen pumpun kansi tulee myyntiin myös erikseen ja se sopii vajaa vuosi sitten julkaistuihin Nautilus RS- ja Nautilus RS ARGB -AIO-coolereihin.

Muistivalmistajana alkunsa vuonna 1994 saanut Corsair on levittänyt lonkeronsa läpi oheislaite- ja komponenttimarkkinoiden. Yhtiöllä on myös pitkä historia AIO-nestecoolereiden parissa ja sen ensimmäinen AIO-cooleri Nautilus 500 julkaistiinkin jo 19 vuotta sitten. Yhtiön uusin AIO tottelee niin ikään Nautilus-nimeä, mutta siihen ne yhtäläisyydet oikeastaan loppuvatkin.

Corsair Nautilus RS LCD laajentaa alun perin vajaat vuosi sitten julkaistua Nautilus RS -sarjaa uudella näytöllisellä blokkivaihtoehdolla. Sarjaan kuului aiemmin mustanpuhuva perusmalli sekä musta ja valkoinen ARGB-valaistu versio, jossa valaistusta löytyi sekä blokkikannesta että tuulettimista. Uuden LCD-mallin tuulettimia ei ole RGB-valaistu.

Nautilus RS LCD:n blokin näyttö on kooltaan 2,1-tuumainen ja se käyttää 480×480-resoluution IPS-paneelia. Näytölle saa pyörimään tuttuun tapaan tietokoneen tärkeimpiä tietoja ja lämpöjä, tuuletin nopeuksia tai omia kuvia ja animaatioita. Näyttöä hallitaan odotetusti yhtiön iCue-sovelluksella. Corsair tuo lisäksi myyntiin pelkän näyttöyksikön, jonka voi asentaa jo olemassa oleviin Nautilus RS -AIO-coolereihin.

Pumppublokin luvataan olevan erityisen hiljainen ja sen kuparinen kylmälevy on aavistuksen kupera. Käytössä on valmiiksi coolerin pohjaan asennettuna XTM60-lämpötahnaa riittävä määrä.

Corsair Nautilus RS LCD tulee saataville sekä mustana että valkoisena versiona 240 mm:n ja 360 mm:n jäähdyttimillä. Yhtiön lehdistötiedotteen mukaan coolereiden pitäisi olla saatavilla välittömästi sen omasta verkkokaupasta, mutta ainakaan uutista kirjoitettaessa ne eivät ole ostettavissa eivätkä hinnat ole näkyvillä.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti), tuotesivut