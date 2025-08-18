Valitettavasti dokumentissa ei paljasteta, tuleeko prosessorit saataville myös irallismyyntiin, tai kuuluuko mukaan pelkkiä P-ytimiä sisältävää mallia.

Intelin huhuttiin pitkään valmistelevan Bartlett Lake -koodinimellistä prosessoria jatkamaan LGA1700-kannan elinkaarta vielä yhden sukupolven verran. Sittemmin monet huhuista on varmistettu paikkansa pitäviksi ja samalla on selvinnyt se, että prosessori on suunniteltu Intelin NEX- eli Network and Edge -osaston tuotteisiin.

Nyt TechBBS:n käyttäjä Nappe1 on löytänyt Intelin kirjastoista Core Series 2:n työn alla olevan Product Brief -dokumentin, jossa kerrotaan lisää yksityiskohtia tulevista prosessoreista. Bartlett Lake S -prosessorit tullaan julkaisemaan Core (Series 2) -perheenä. Dokumentista ei valitettavasti selviä se, tuleeko prosessorit yleiseen myyntiin vai vain tietyille markkinoille tai osana NEX-osaston tuotteita. Dokumentissa listataan käyttökohteiksi kaupungit, hallinto ja kriittinen infrastruktuuri, teollisuuskäyttö, kauppa-, pankki- opetus- ja hotellialat sekä terveydenhuolto.

Core Series 2 -prosessorit tullaan markkinoimaan näillä näkymin 2xx-numeroin. Intelin dokumentissa mainitaan yksityiskohtina Core 7 -malli 8 P-ytimellä ja 16 E -ytimellä, 36 Mt Intel Smart Cache -välimuistia, 35-65 watin TDP-arvo, Turbo Boost Max Technology 3.0 ja maksimissaan 5,6 GHz:n yhden P-ytimen Turbo-kellotaajuus sekä Thermal Velocity- ja Adaptive Boost -teknologiat. Se tukee myös Intel Deep Learning Boost- eli VNNI-käskyjä ja säikeitä oikeille ytimille ohjaa luonnollisesti Thread Director. Intel laskee prosessorin edelleen 14. sukupolven prosessoriksi ainakin mukana tulevan diagrammin perusteella.

Dokumentissa ei ole mainintoja mahdollisesta pelkkiä P-ytimiä sisältävästä mallista. Huhuissa on pyörinyt 12 P-ytimellä varustettu prosessori ja Intelin edustaja on varmistanut Linuxin kerneli-postituslistalla pelkkiä P-ytimiä sisältävän mallin olevan olemassa, mutta ei tarkentanut sen tietoja. Lisäksi hän on varmistanut sen käyttävän Raptor Cove -ytimiä, joka on tuttu 13. ja 14. sukupolven Core-prosessoreista.

