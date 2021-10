Uudet XC RGB Pro -sarjan prosessoriblokit on tarkoitettu custom loop -nestekiertoihin ja niiden luvataan mahdollistavan jopa 4° edeltävää sukupolvea matalammat lämmöt.

Tietotekniikkajätti Corsair julkaisi hiljattain uusia AIO-nestecoolereita Alder Lake -tuella. Nyt yhtiö on päivittänyt myös custom-loop nestejäähdytykseen tarkoitettua prosessoriblokkivalikoimaansa uutuuksilla.

Corsairin uudet prosessoriblokit tottelevat nimeä XC5 RGB Pro ja XC7 RGB Pro. Molemmissa on käytössä yli 110 mikroevällä varustettu kylmälevy ja neljään osaan suunnattu nestekierto blokin sisällä. Uuden blokkiyksikön luvataankin mahdollistavan 4° matalammat lämpötilat, kuin yhtiön edeltävän sukupolven blokeilla.

XC5 RGB Pro on varustettu 16 RGB LEDillä, jotka on jaettu kahdeksaan erikseen ohjattavaan alueeseen. Blokin kansi on suurimmaksi osaksi musta, mutta valaistus pääsee hohtamaan sen reunoilta sekä blokin sivuilta.

XC7 RGB Pro on muutoin identtinen pikkuveljensä kanssa, mutta sen tapauksessa jokainen 16 RGB LEDistä on erikseen ohjattavissa ja koko nestekammiosta on tehty läpinäkyvä. Läpinäkyvän kannen myötä RGB-valaistus pääsee paremmin oikeuksiinsa ja avaa näkymän nestevirtaukseen blokin sisällä.

Sekä XC5 että XC7 RGB Pro tukevat AMD:n AM4- ja Intelin LGA115x-, LGA1200- ja LGA1700 -prosessorikantoja. Prosessoriblokit tulevat saataville välittömästi ja ne on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 69,90 (XC5) ja 89,90 (XC7) euroon.

Lähde: Corsair