Otimme selvää Xiaomin edullisemman 11T-mallin eroista Pro-versioon nähden.

io-techin testipenkissä kävi jo aiemmin kiinalaisen Xiaomin tuore 11T Pro -lippualaivamalli ja nyt testattavaksi on päätynyt myös yhtä aikaa julkaistuperusmallin Xiaomi 11T. Xiaomi 11T:n suositushinta on 599 euroa, eli sata euroa Pro-mallia vähemmän ja puhelin jakaa kalliimman sisaruksensa kanssa identtisen rungon, kamerajärjestelmän ja näytön. Siitä huolimatta laitteissa on myös eroja, eikä ainoastaan niissä ominaisuuksissa, jotka teknisten tietojen mukaan erottuvat.

Xiaomi 11T:n sisällä sykkii Qualcommin lippulaivapiirin sijaan MediaTekin Dimensity 1200 Ultra -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Virtaa piirille syöttää Pro-mallista tuttu 5000 mAh:n akku, joka ei kuitenkaan lataudu aivan yhtä nopeasti, vaan 120 watin sijaan pikalatausteho on rajoitettu 67 wattiin. Myös näytöissä on pieniä eroja, sillä 11T:n näyttö ei tue Pro-mallin tapaan Dolby Visionia, minkä lisäksi stereokaiuttimista puuttuu Pro-mallissa mainostettu Harman Kardonin taajuuskorjaus.

Xiaomi 11T kävi testissämme selvästi tavanomaista lyhyemmin ja tuoreessa artikkelissa puhelimeen tutustutaankin lähinnä sen kautta, miten se eroaa Pro-mallista.

