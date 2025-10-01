Headsetitstä tulee saataville sekä perusversio että Xbox-konsoleita tukeva for Xbox -versio.

Tietotekniikkajätti Corsair on aloittanut syksyn aktiivisesti tuotejulkaisujen saralla. Tällä kertaa vuorossa on yhtiön uusi langaton headset, Void Wireless v2 Max.

Corsair Void Wireless v2 Max -headset on varustettu 50 mm:n kuuloke-elementeillä, over-ear-kupeilla ja kiinteällä mikrofonilla. Mukavuutta käyttöön tuovat kevyt runko sekä hengittävään mikrokuitukankaaseen käärityt muistivaahtopehmusteet. Kuulokkeet tukevat Dolby Atmos -tilaääniä ja mikrofoni NVIDIA Broadcast -teknologiaa, jos käytössä on GeForce RTX -näytönohjain. Vaikka mikrofoni on kiinteästi kiinni headsetissä, sen voi nostaa pystyyn mikä samalla mykistää mikrofonin. Pelisuorituskyvyn takeena headsetistä löytyy myös RGB-valaistusta.

Void Wireless v2 Max -headset tulee saataville kahtena varianttina, PC:tä, Macia, Switchiä, PS4- ja PS5 -konsoleita sekä mobiililaitteita tukevana perusversiona ja edellämainittujen lisäksi Xbox One- ja Xbox Series -sarjojen konsoleita tukevana Xbox-versiona. Tuettujen alustojen lisäksi mallit eroavat toisistaan vain perusversiosta löytyvän Sonarworks SoundID -kalibrointiominaisuuden osalta.

Tietokoneeseen tai muuhun tuettuun laitteeseen headset yhdistettään joko 2,4 GHz:n yhteydellä tai Bluetoothilla. Ne voi myös liittää kahteen laitteeseen samanaikaisesti siten, että toinen käyttää 2,4 GHz:n taajuutta ja toinen Bluetoothia, mikä mahdollistaa esimerkiksi puheluiden vastaanottamisen pelin melskeessä kätevästi. Akun kehutaan kestävän parhaimmillaan jopa 70 tuntia ja vartin pikalatauksella saa lisää kuunteluaikaa jopa 6 tuntia.

Corsair Void Wireless v2 Max ja Void Wireless v2 Max for Xbox tulevat saataville välittömästi. Ne on hinnoiteltu yhtiön verkkokaupassa 139,99 euroon.

Lähde: Corsair