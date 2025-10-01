Opera Neon on tilauspohjainen verkkoselain tehokäyttäjille, jotka valitaan ainakin alkuvaiheessa erillisellä kutsulla.

Operan tuorein verkkoselain on Opera Neon, joka on varustettu vallitsevaa tekoälybuumia mukaillen omalla tekoälyapurillaan. Tekoälyapuri eli ”agentti” voi suorittaa käyttäjän puolesta monivaiheisia selaintoimintoja helpottaakseen ja suoraviivaistaakseen käyttäjän elämää. Myös ChatGPT:stä tunnettu OpenAI julkaisi kesällä oman tekoälyapurinsa.

Opera Neonin toiminta perustuu eri tekoälyä hyödyntäviin osa-alueisiin, joita ovat esimerkiksi Tasks, Neon Do, Chat ja Cards. Tasks luo nimensä mukaisesti selaimeen ”työtilan” jonkin tietyn asian hoitamista varten, jolloin käyttäjä saa tavoitteeseen päästäkseen esimerkiksi aiheeseen liittyviä sivusto- ja toimintaehdotuksia ja voi pyytää lisäpua Chat-toiminnolta. Neon Do taas voi esimerkiksi avata valmiiksi käyttäjää kiinnostavia sivustoja ja järjestellä välilehtiä, toimien aina sille määritellyssä työtilassa. Neon Do myös toimii suoraan selaimessa ilman pilvipalvelua. Se voi jopa suorittaa ostoksia käyttäjän luvalla.

Tekoälyapurin vieläkin tehokkaampaan hyödyntämiseen Opera Neonissa on Cards-toiminnon alla erilaisia ”kortteja”, jotka ovat käytännössä valmiiksi kuratoituja tekstikehotteita. Käyttäjä voi esimerkiksi antaa selaimen Chatille jonkin aiheen ja liittää komentoon haluamansa kortin, jolloin apuri osaa antaa aiheesta kortin mukaisen vastauksen. Opera kertoo, että korttien tarkoitus on vähentää jatkuvaa leikkaamista, liittämistä ja samojen asioiden uudelleen kirjoittamista.

Opera Neonissa on myös aiemmista Opera-selaimista tutut ominaisuudet, kuten esimerkiksi sisäänrakennetut mainosten estäjä ja VPN. Opera Neon on saatavilla tilauspohjaisesti valikoiduille käyttäjille, mutta kutsuja tulee jatkossa lisää odotuslistalle ilmoittautuneille.

Lähde: Opera