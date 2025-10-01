Uutuusnäyttö on varustettu myös Thunderbolt 5 -liitännöillä nopeaa tiedonsiirtoa varten.

LG on julkaissut uuden UltraFine evo -näytön etenkin Applen Mac-laitteita käyttäville ammattilaisille, kuten esimerkiksi videon editoijille ja graafisille suunnittelijoille. Tarkka mallinimi uutuudelle on 32U990A. 32-tuumaisessa näytössä on IPS Black -paneeli VESA DisplayHDR 600 -sertifikaatilla ja 98-prosenttisella DCI-P3-väriavaruudella sekä 99,5 %:n Adobe RGB -kattavuudella. Siinä on korkea 6144 × 3456 pikselin 6K-tarkkuus ja 224 PPI:n pikselitiheys. Virkistystaajuutta LG ei erikseen mainitse, mutta se lienee ammattilaisnäytöistä tuttu 60 hertsiä.

Myyntivaltti uutuusnäytössä on korkean resoluution lisäksi Thunderbolt 5 -yhteensopivuus, joka mahdollistaa jopa 120 Gbps:n tiedonsiirron ja näytön käyttämisen keskittimenä esimerkiksi ulkoisille SSD-asemille ja näytönohjaimille. Näytöstä löytyy myös KVM-kytkin esimerkiksi Mac- ja Windows-laitteiden välillä vaihtamiseen. Muita liitäntöjä kahden Thunderbolt 5:n lisäksi ovat DisplayPort 2.1 ja HDMI 2.1 sekä kaksi USB-C-liitäntää.

LG ei vielä paljastanut uutuusnäyttönsä hintaa, mutta Eurooppaan se saapuu lokakuun aikana, eli hinnoittelustakin saataneen tietää pian lisää.

Lähde: LG, Tuotesivu