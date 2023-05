Corsairin uutuus panostaa nimensä mukaisesti ilmankiertoon ja se onkin verhoiltu joka sivulta kattoa myöden metalliverkkopaneelein.

Corsair on julkaissut ITX-kokoluokkaan uuden kotelon, tai näkökulmasta riippuen kaksi. Vaikka nimi vihtaa selvään suhteeseen yhtiön samasta puusta veistettyihin 4000D- ja 5000D-koteloihin, ei 2000D kuulu muotokieleltään samaan sisaruskatraaseen.

Corsair 2000D Airflow on tornimallin korkea mutta lyhyt mini-ITX kotelo, joka ei varsinaisesti edes yritä kilpailla kaikkein pienimpien mallien kanssa. 24,4-litraisena moni voi pitää sitä jopa suurena ITX-koteloksi, mutta toisaalta se mahdollistaa asioita, kuten tuen 360 mm:n jäähdyttimille, mikä ei vain olisi mahdollista järkevästi paljoa pienemmässä koossa.

Kotelossa on panostettu nimensä mukaisesti ilmankiertoon ja se onkin joka sivultaan ja kattoa myöden verhoiltu irrotettavin metalliverkkopaneelein. Kotelossa on pyritty panostamaan myös esteettisyyteen piilottamalla koneen takana yleensä mellastava johtojen viidakko siististi koneen alle, josta ne johdetaan yhtä reittiä koneen taakse ja piiloon pöydän taa. Ratkaisu on siisti, mutta käytännössä tarkoittaa samalla, että koppa on käännettävä kyljelleen, jos on asiaa näytönohjaimen tai emolevyn I/O-paneelin liittimille.

Corsair 2000D Airflown tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 458 x 271 x 200 mm, 4,5 kg

Emolevytuki: mini-ITX

Etupaneelin I/O: USB-C 3.1 Gen 2, 2 x USB-A 3.1 Gen 1, Kuuloke/mikrofonikomboliitin

Levypaikat: 3 x 2,5”

Virtalähdetuki: SFX, SFX-L, max. pituus 130 mm

Näytönohjaimen maksimikoko: 320 mm, ~4 korttipaikkaa

Laajennuskorttipaikat: 3

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 170 mm

Tuuletinpaikat: Edessä 3 x 120 mm Vasemmalla 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm Takana 2 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä max 280 / 360 mm Takana max 240 mm (vain yhden korttipaikan näytönohjaimen kanssa)



Corsair tuo kotelosta markkinoille kaksi versiota, 2000D Airflow ja 2000D RGB Airflow. Perusversio toimitetaan ilman tuulettimia ja RGB-versiossa on esiasennetuna eteen kolme yhtiön omaa AF120 RGB Slim -tuuletinta. Molemmat koteloista ovat saatavilla mustassa ja valkoisessa värityksessä. Yhtiö ei kertonut koteloille virallisia suositushintoja, mutta uutista kirjoittaessa Hinta.fi-hintaseurantapalvelussa 2000D Airflow on listattuna edullisimmillaan 119,80 euroon ja 2000D RGB Airflow 159,70 euroon.

Lähde: Corsair