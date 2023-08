K70 Max käyttää uusia Hallin ilmiöön perustuvia Corsair MGX -kytkimiä, kun HS80 Maxin merkittävimmäksi uudistukseksi jää Bluetooth-tuen lisääminen.

Muistivalmistajasta liki joka alan tietotekniikkajätiksi kasvanut Corsair on julkaissut uuden näppäimistön ja headsetin. Uusi K70 Max on ensimmäinen yhtiön uusia Hallin ilmiöön perustuvia MGX-kytkimiä käyttävä näppäimistö, kun HS80 Max -headset on uudistunut lähinnä yhteysominaisuuksiltaan.

Corsair K70 Max on täyskokoinen näppäimistö, jonka tunnistaa oitis K70-perheensä vesaksi. Mukana ovat standardinäppäinten lisäksi neljä mediapainiketta, äänenvoimakkuusrulla ja mykistyspainike sekä profiili, valaistus ja Win-lock -näppäimet. Ulkoisesti kenties suurimmaksi uudistukseksi jääneekin näppäimistön kohotetun ylälaidan ”tri-hex”-kolmiokuvioinnit. Vaikka pinnalliset muutokset ovat pieniä, sisällä muutokset kuuluu ja tuntuu.

Ensimmäinen ja merkittävin uudistus ovat uudet Corsair MGX -kytkimet. Hallin ilmiöön perustuvat eli ns. magneettikytkimet. Kytkimet mahdollistavat säädettävän kytkeytymispisteen 0,4-3,6 mm:n välillä 0,1 mm:n pykälin. Mukana on tuki myös kahdelle erilliselle aktivointipisteelle eri syvyyksissä ja kilpailijoiltakin tuttu Rapid Trigger Mode, jossa kytkin resetoituu heti liikkuessaan ylöspäin on tulossa kuluvan vuosineljänneksen aikana firmwarepäivityksenä. Osa kustomointiominaisuuksista tulee kuitenkin käyttöön vasta tarkemmin määrittelemättä ”syksyllä” julkaistavan iCue-päivityksen mukana.

Herkkien kytkinten komennot lähetetään tietokoneelle Axiom-teknologian avulla jopa 8000 hertsin nopeudella irrotettavaa USB-C – USB-A 3.0 tai 3.1 -kaapelia pitkin. Itse näppäimistölle voi tallentaa erilaisia profiileita 8 megatavun edestä. USB-johdon viereltä näppäimistön takareunasta löytyy myös ”Tournament”-kytkin, joka säätää valaistuksen staattiseksi ja poistaa kaiken ylimääräisen prosessoinnin vasteaikojen minimoimiseksi.

Näppäimistön K70-alumiinirunko on tuttua kauraa jo pidemmältä ajalta. Max-mallissa Corsair on päätynyt nykytrendien mukaisesti myös vaimentamaan näppäimistöä tehokkaasti ja lisännyt sen sisään kaksi kerrosta äänenvaimennusmateriaaleja. Käyttömukavuutta lisäämään mukana tulee myös muistivaahtomuovilla täytetty, magneettikiinnikkeinen rannetuki. Näppäinhatut ovat kaksoisvalettua, jopa 1,5 mm paksua PBT-muovia, eli kulumisen pelkoa ei ole.

HS80 Max -headset on suunniteltu käytettäväksi käytännössä alustariippumattomasti. Se on saanut nyt 2,4 GHz:n langattoman yhteyden rinnalle Bluetooth-tuen ja yhteyksien välillä vaihtaminen sujuu nopeasti nappia painamalla. Kuulokepuolelta löytyy Sonarworks SoundID -teknologia optimoimaan 50 mm elementtien tuottaman äänen käyttäjän maun mukaiseksi. Kuulokkeet tukevat Dolby Atmos -teknologiaa. Varren päästä löytyvä mikrofoni poimii pallosuuntakuviolla äänet joka suunnasta ja mykistyy automaattisesti, kun sen nostaa ylös.

Corsair on panostanut mukavuuteen pehmeillä muistivaahtomuovisilla korvatyynyillä ja kelluvalla pannalla. Kuulokkeiden runko on valmistettu kevyestä mutta kestävästä alumiinista. Kuulokkeet jaksavat yhdellä latauksella yhteystavasta ja valaistuksesta riippuen 24-130 tuntia; 24 tuntia 2,4 GHz:n yhteydellä RGB-valot käytössä, 65 tuntia 2,4 GHz:n yhteydellä ilman valoja ja 130 tuntia Bluetoothilla ilman valoja. Painoa koko paketilla on 717 grammaa.

Corsair K70 Max ja HS80 Max saapuvat myyntiin välittömästi. K70 Max on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 229,99 euroon. Hauskana yksityiskohtana Nordic-asettelulla tulevat erilliset Ä- ja Æ- sekä Ö- ja Ø-näppäinhatut, kun useimmiten niiden merkinnät jakavat saman hatun. HS80 Max -headsetin yhtiö on hinnoitellut puolestaan 189,99 euroon ja ne ovat saatavilla mustina ja valkoisina.

Lähde: Lehdistötiedote