Vanguard Pro 96 on varustettu magneettisilla Hallin ilmiöön perustuvilla MGX Hyperspeed -kytkimillä ja perusmalli tarkemmin määrittelemättömillä esivoidelluilla mekaanisilla kytkimillä.

Tietotekniikan monitaitaja Corsair on terästänyt jälleen näppäimistövalikoimaansa. Vanguard 96 ja Pro 96 tarjoavat kompaktissa koossa lähes standardin näppäinvalikoiman.

Uudet Corsair Vanguard 96 ja Pro 96 ovat nimiensä mukaisesti 96 %:n kokoluokan näppäimistöjä. Käytännössä se tarkoittaa puuttuvia oikeanpuoleinen Control-, Page Up- ja Down- sekä Home- ja End -näppäimiä, tiivistettyä Shift- ja numpadin 0-näppäintä sekä niiden mahdollistamaa tiivistettyä muotoilua. Näppäimistöstä löytyy lisäksi vasempaan kylkeen sijoitettuna Game Mode- ja viisi ohjelmoitavaa G-painiketta sekä numpadin päältä LCD-näyttö ja pyöriteltävä ja painettava monitoiminuppi. Oikeanpuoleinen Windows-näppäin on vaihdettu Fn-painikkeeksi ja sen oikealla puolelta usein löytyvä valmistajan oma painike on pyhitetty integroidulle Elgato Virtual Stream Deck -virtuaalipikanäppäimistölle.

Corsair Vanguard Pro 96 on varustettu yhtiön omilla magneettisilla Hallin ilmiöön perustuvilla MGX Hyperdrive -kytkimillä, mutta se tukee myös muita magneettisia kytkimiä. Yhtiö suosittelee uutta kalibrointia eri kytkinten vaihdon jälkeen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi. MGX Hyperdrive -näppäimen jousi on esivoideltu tehtaalla ja kytkimen liikerata mahdollistaa 0,1-4,0 mm:n kustomoitavan aktivointisyvyyden.

Näppäimistö tukee luonnollisesti myös kyseenalaisessa maineessa olevia Flashtap SOCD- ja Rapid Trigger -ominaisuuksia, ensin mainittu mahdollistaa normaalia nopeammat suunnanvaihdot resetoimalla edellisen kytkimen heti, kun uutta kytkintä painetaan, ja jälkimmäinen resetoi kytkimen heti, kun se liikahtaa ylöspäin.

Näppäimistöön integroitu näyttö on kooltaan 1,9-tuumainen ja se käyttää 320×170-resoluution IPS LCD -paneelia. Näytöllä saa pyörimään vaikka haluamiaan animaatioita, kuvia ja muita vastaavia, jonka lisäksi sen saa näyttämään esimerkiksi monitoiminupin kulloisenkin toiminnon ja säädöt. Vanguard Pro 96 tukee yhtiön AXON-teknologiaa ja siten 8000 hertsin päivitystaajuutta ja se on pelinäppäimistölle luonnollisesti RGB-valaistu parhaan pelisuorituskyvyn takaamiseksi. Näppäimistöä hallitaan erillisen ohjelman sijasta selaimen kautta.

Näppäimistön rungon sisään on piilotettu yhteensä neljä kerrosta ääntä vaimentavaa vaahtoa, jonka pitäisi taata hiljaiset näppäilyhetket. Vanguard Pro 96 on langallinen eli yhteydessä tietokoneeseen USB-C-USB-A-kaapelilla.

Vanguard 96 -perusmallista ei tiedetä käytännössä muuta, kuin lehdistötiedotteessa mainitut esivoidellut mekaaniset kytkimet, sillä niiden tuotesivut eivät ole tällä hetkellä toiminnassa.

Corsair Vanguard Pro 96 on saatavilla yhtiön Euroopan verkkokaupasta 229,99 euron hintaan, mutta ainakin toistaiseksi vain yhdysvaltalaisella näppäinasettelulla.

Lähde: Lehdistötiedote, Vanguard Pro 96 -tuotesivut