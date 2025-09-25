Maksullisiksi suunniteltu pidennetty tietoturvapäivitysohjelma muuttui Euroopan talousalueella ilmaiseksi, mutta käyttäjien on otettava käyttöön ilmainen Microsoft-tili.

Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuki päättyy 14. lokakuuta. Yhtiö on kuitenkin jo ilmoittanut, että käyttöjärjestelmälle tuodaan vielä maksullinen Extended Security Updates -paketti, jolla taataan kuluttajille tietoturvapäivitykset vielä vuodeksi ja yrityksille sekä oppilaitoksille maksimissaan kolmeksi vuodeksi.

Euroopassa tilanne on kuitenkin nyt toisin. Microsoft on ilmoittanut Euroopan talousalueen saavan ESU-ohjelman päivitykset ilmaiseksi. Euroopan talousalueeseen luetaan EU-maat, Islanti, Liechtenstein sekä Norja.

Microsoftin päätöksen taustalta löytyy tiettävästi Luxembourgilaisen Euroconsumers-kuluttajansuoja järjestön luoma paine. Euroconsumers edustaa yli 1,5 miljoonaa taloutta Euroopassa ja Brasiliassa. Sen mukaan Microsoftin päätös liittää välttämättömät tietoturvapäivitykset maksulliseen sopimukseen yhtiön kanssa ei välttämättä olisi yhteensopiva EU:n digimarkkinasäädöksen (Digital Markets Act, DMA) artikalan 6(6) kanssa.

Täysin automaattisesti päivityksiä ei kuitenkaan ole luvassa Euroopassakaan, vaan käyttäjien on otettava käyttöön ilmainen Microsoft-tili ollakseen oikeutettuja ESU-päivityksiin.

Lähde: Bleeping Computer