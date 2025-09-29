Testissä Huawein uusi titaanirakenteella ja jopa kolmen viikon akunkestolla varustettu Watch GT 6 Pro -älykello.

Huawei julkisti uudet kuudennen sukupolven Watch GT -sarjan älykellonsa Ranskassa syyskuun puolivälissä ja uutuudet tulivat välittömästi myyntiin. Watch GT 6 -sarjan julkaisussa yritys painotti erityisesti kellojen selvästi kasvanutta akkua, aiempaa kirkkaampaa näyttöä ja uusia edistyneitä terveys- ja urheiluominaisuuksia.

Tutustumme artikkelissa 379 euron hintaiseen mustaan fluorokumirannekkeella varustettuun Watch GT 6 Prohon noin parin viikon ympärivuorokautisen käyttötestijakson pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Huawei Watch GT 6 Pro