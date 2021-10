Corsairin uusissa AIO-coolereissa on 2,1" näytöllä varustettu blokkiyksikkö ja uusien ML RGB Elite -sarjan tuulettimet hyödyntävät AirGuide-teknologiaa ilmavirran optimoimiseksi.

Oheislaitejätti Corsair on laajentanut Elite-sarjan AIO-nestecoolerivalikoimaansa useammallakin uudella mallilla. Mukaan mahtuu paitsi kolme uutta AIO-nestecooleria, myös Elite LCD -päivityskitti ja uudet ML RGB Elite -sarjan tuulettimet.

Corsair iCue H100i-, H150i- ja H170i Elite LCD Display -AIO-coolerit on veistetty yhdestä puusta jäähdytintä lukuunottamatta. H100i-mallissa on käytössä 240 mm:n (277 x 120 x 27 mm), H150i:ssä 360 mm:n (397 x 120 x 27 mm) ja H170i:ssä 420 mm:n (450 x 140 x 27 mm) jäähdytin.

Uudet Elite-sarjan jäsenet erottaa aiemmista malleista niiden 2,1-tuumainen pyöreä näyttö pumppublokin päällä sekä uudet ML RGB Elite -sarjan tuulettimet. IPS-paneelia käyttävän näytön resoluutio teoriassa 480×480, mutta pyöreä muoto syö luonnollisesti ison osan pikseleistä. Näytön päivitysnopeus on enimmillään 30 hertsiä ja kirkkaus korkeimmillaan 600 kandelaa neliömetriä kohden. Näytölle voi laittaa tylsästi näkyviin tietokoneen tai sen osien tietoja, tai coolisti esimerkiksi synthwave-kissan kuvan, kuten Corsairin esimerkissä. Näytön ympärillä on kehyksenä 24 erikseen ohjattavasta RGB LEDistä rakentuva rengas. Näytön sisältävä blokkikansi on saatavilla myös erillisenä päivityskittinä Elite Capellix AIO-coolereiden omistajille.

Tuulettimina uusissa AIO-coolereissa toimii niin ikään uudet ML120- ja ML140 RGB Elite -tuulettimet. AirGuide-teknologian avulla tuulettimet keskittävät ilmavirtaa kartiomaiseksi ja pyrkivät estämään pyörteiden muodostumisen jäähdytyksen optimoimiseksi. Tuulettimen valaistuksesta on vastuussa kahdeksan erikseen ohjattavaa RGB LEDiä.

Edelleen magneettilevitaatioon perustuvaan laakerointiin luottavat tuulettimet ovat PWM-ohjattuja ja niiden toiminta-alueet ovat 450-2000 RPM (ML120) ja 400-1600 RPM (ML140). ML120-mallin luvataan puskevan ilmaa 14,86-58,10 CFM, kun ML140 yltää 15-82,9 CFM:n lukemiin. Staattinen paine on ML120-mallissa 0,30-2,90 ja ML140-mallissa 0,30-2,04 mmH 2 O. Meluntuotoksi luvataan ML120-tuulettimilla 10-30,4 ja ML140-tuulettimilla 10-31,8 dBA.

Corsair iCue H1x0i Elite LCD Display -AIO-coolerit tulevat saataville välittömästi. 240 mm H100i:n suositushinta on Euroopassa 258 euroa, 360 mm H150i:n 294 euroa ja 420 mm H170i:n 317 euroa. Elite Capellix AIO-coolerille tarkoitettu päivityskitti on hinnoiteltu puolestaan 99,90 euroon.

Uudet ML RGB Elite -sarjan tuulettimet tulevat myyntiin myös erikseen sekä AIO-coolereista tuttuina mustina että valkoisina versioina. ML120:t on hinnoiteltu yksittäin 28,90 ja ML140:t 34,90 euroon. ML120:t tulevat saataville lisäksi kolmen tuulettimen ja Lightning Node Coren pakettina 99,90 euron suositushintaan ja ML140:t kahden tuulettimen ja Lighning Node Coren pakettina 81,90 euron hintaan.

Lähde: Corsair