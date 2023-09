Corsair julkaisi Virtuoso Pro -headsetin pelaajille ja striimaajille

Avoimet kupit ja hengittävät materiaalit mahdollistavat pidemmätkin peli- ja striimaussessiot mukavissa merkeissä.

Muistivalmistuksesta maailmalle ponnistanut jätti Corsair on terästänyt yhtiön striimaajille suunnattua valikoimaa uudella headsetillä. Uudet Virtuoso Prot ovat ns. avoimet kuulokkeet, jotka eivät haudo korvia ja päästävät toisaalta ääniä enemmän lävitseen.

Corsair Virtuoso Pro -headset perustuu uusinta uutta oleviin 50 mm:n grafeenielementteihin. Grafeeni on yhtiön mukaan jäykempää kuin tyypillisten elementtien käyttämät metallit ja se toimittaa korvaan tarkan ja häiriöttömän äänen. Markkinointipuheiden mukaan elementit ovat niin hyvät, että pelien äänimaailmasta erottuu niiden avulla kokonaan uusia kerroksia.

Corsair valitsi avoimet kupit juurikin korvien hautomisen ehkäisemiseksi ja mahdollistaakseen entistä mukavammin pitkäkin peli- tai striimaussessiot. Kuulokkeiden pannan pehmuste ja korvatyynyt on täytetty muistivaahdolla ja päällystetty hengittävällä kankaalla. Kummatkin ovat käyttäjän vaihdettavissa. Headsetin mikrofoni on irrotettavissa, mutta samalla kertaa pitää vaihtaa koko johto, sillä se on integroitu osaksi johdon kuulokkeisiin menevää liitintä. Mukana tulee johto sekä mikrofonilla että ilman. Johdon päässä on joko 3- tai 4-napainen 3,5 mm:n liitäntä ja mukana tulee myös 4-napaisen erillisiksi kuuloke- ja mikrofoniliittimiksi jakava y-adapteri.

Virtuoso Pro tukee virallisesti yhtiön talliin kuuluvan Elgaton Wave Link -sovellusta mikserisäätöjä varten, mutta perinteisinä analogisena headsettinä se ei luonnollisestikaan ole sidottu mihinkään tiettyyn sovellukseen. Virallisella tukilistalla on myös PC ja kaikki konsolit, mutta edelleen perinteinen 3,5 mm:n plugi takaa laajan yhteensopivuuden kaikkialla.

Corsair Virtuoso Pro on myynnissä välittömästi ja sen suositushinta yhtiön omassa verkkokaupassa on 199,99 euroa. Headset on saatavilla hiilenharmaana sekä valkoisena.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut