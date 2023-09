7s Gen 2 on koko Snapdragon 7 -perheen edullisin versio ja hinta peilautuu myös ominaisuuksiin, jotka ovat leikeltyjä jopa Snapdragon 7 Gen 1 -perusmalliin nähden.

Mobiilijärjestelmäpiirijätti Qualcomm yksinkertaisti järjestelmäpiiriensä nimeämistä muutama vuosi sitten. Nyt pakka on alkanut kuitenkin pikkuhiljaa leviämään, kun Snapdragon 7 -perhe sai uuden jäsenen.

Qualcomm Snadpragon 7s Gen 2 on yhtiön edullisin 7-luokan järjestelmäpiiri. Qualcomm ei ole kertonut merkitystä s-kirjaimelle, mutta leikatut ominaisuudet kertovat suoraan sen laajentavan 7-perhettä edullisempaan suuntaan. Myös osanumerot asettavat sen muiden 7-sarjalaisten, mukaan lukien vanhan Snapdragon 7 Gen 1:n, alapuolelle. Suurin mysteeri lienee kuitenkin nimen Gen 2, sillä ensimmäisen sukupolven 7s:ää ei ole ollut olemassa.

Qualcomm on valitettavan vähäsanainen piirin tarkoista teknisistä ominaisuuksista, mutta Kryo-prosessoriytimiä on käytössä kahdeksan, joista neljä tehoydintä toimivat 2,4 ja neljä energiatehokasta ydintä 1,95 GHz:n kellotaajuudella. Yhtiö ei ole tarkentanut mihin Cortex-ytimiin ne perustuvat. Grafiikkaohjaimena toimii tarkemmin määrittelemätön Adreno ja tekoälyhommia kiihdyttää Hexagon NPU.

Vaikka modeemi on nimellisesti vanha tuttu X62, sen latausnopeus on muista 7-sarjalaisista poiketen rajoitettu maksimissaan 2,9 Gbps:ään. FastConnect 6700:n BT-tukea on viilattu alaspäin kymmenyksellä eli 5.3:n sijaan tuettuna on Bluetooth 5.2. Edes Spectra-kuvaprosessori ei ole säästynyt leikkauksilta ja Snapdragon 7s Gen 2:n versio tukee yhdellä sensorilla maksimissaan 48 megapikselin sensoreita, kahdella maksimissaan 16 ja 32 megapikselin sensoreita ja kolmella kolmea 16 megapikselin sensoria. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä QuickCharge-tuki rajoittuu 4+-versioon.

Lähde: Qualcomm