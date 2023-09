Uudet Core Ultra -prosessorit saapuvat markkinoille 14. joulukuuta, mutta työpöydällä niitä ei tulla näkemään tässä sukupolvessa lainkaan.

Intelin Meteor Lake -arkkitehtuuri ja -prosessorit ovat viihtyneet erinäisissä vuodoissa ja virallisissakin tiedoissa jo pitkän aikaa. Nyt arkkitehtuuri on vihdoin julkaistu myös virallisesti.

Intelin Meteor Lake -arkkitehtuuri on merkittävä muutos yhtiön prosessoreissa ja esimerkiksi siinä missä Raptor Lake -sukupolvessa tarvittiin kolmea erilaista mobiiliversiota, riittää yksi ja sama Meteor Lake kattamaan nyt kaikkien kolmen eri mallin tehtävät. Prosessori rakentuu yhteensä neljästä eri sirusta, jotka on Foveros-paketoitu yhdelle alustalle. Compute-siru valmistetaan Intel 4 -prosessilla, Graphics-siru TSMC:n N5-prosessilla, SoC- ja IO-sirut TSMC:n N6-prossilla ja pohjasiru, jolle kaikki on istutettu Intelin 22 nanometrin prosessilla.

Compute Tile sisältää pääosan prosessoriytimistä. Redwood Cove -arkkitehtuuriin perustuvia P-ytimiä on yhteensä kuusi ja Crestmont-arkkitehtuurin E-ytimiä kahdeksan. Intel ei mennyt syvemmin ydinten uudistuksiin, mutta totesi yleisluontoisemmalla tasolla Redwood Coven tarjoavan entistä parempaa energiatehokkuutta, enemmän kaistaa per ydin, parannellun kommunikaation Thread Director -yksikön kanssa sekä parannellun Performance Monitoring Unit -yksikön. E-ytimissä luvataan aiempaa korkeampaa IPC:tä, tekoälykiihdytystä VNNI-tuen ja käskykantaparannusten kautta, parempaa haarautumisen ennustusta sekä P-ydinten tapaan paranneltua kommunikaatiota Thread Directorin kanssa. Thread Director ohjaa nyt tehtävät oletuksena SoC-sirun kahdelle matalavirtaiselle E-ytimelle, mutta jos ne eivät riitä hypätään ensin Compute-sirun E-ytimille ja sitten P-ytimille.

SoC-sirusta löytyy kaikki, mikä ei sovi muualle. Se on jaettu periaatteessa kahteen osaan, joista ensimmäisellä on suora yhteys Compute- ja Graphics-siruihin ja sisältää esimerkiksi LP-E-ytimet, muistiohjaimen, NPU-tekoälykiihdyttimen, mediayksikön, näyttöohjaimen sekä IO-ohjaimen, ja jälkimmäisellä taas IO-ohjaimeen sekä IO-siruun. Jälkimmäiseltä puolelta löytyy kaikkien IO-puolen ohjaimet PCI Expressistä USB:een ja Ethernetiin. NPU-tekoälykiihdytin on varustettu kahdella Neural Compute Engine -yksiköllä ja pienellä omalla Scratchpad-muistilla. Xe-mediayksikkö on irrotettu grafiikkaohjaimesta ja sisältää muun muassa kaksi MFX-koodekkia, jotka osaavat AV1-purun ja -pakkauksen, HEVC:in ja muut perinteiset aina 8K60 10-bit HDR -tasoon asti. Näyttöohjain puolestaan tukee HDMI 2.1:tä ja DisplayPort 2.1:tä (UHBR20).

Graphics-sirulta löytyy odotetusti grafiikkaohjain, joka perustuu Arc-erillisnäytönohjainten Xe-HPG:sta jatkojalostettu Xe-LPG-arkkitehtuuriin. Se sisältää mm. kahdeksan Xe-ydintä eli 128 vektoriyksikköä tai 1024 laskentayksikköä, kaksi geometrialinjastoa ja kahdeksan RT-yksikköä. Oletettavasti piirissä on 64 teksturointiyksikköä ja 32 ROPsia, mutta näitä Intel ei ole erikseen varmistanut.

IO-siru on suunniteltu skaalautuvaksi eikä se välttämättä ole identtinen edes kaikkien Meteor Lake -sirujen välillä. Sille on sijoitettu nimensä mukaisesti lisää IO:ta, kuten Thunderbolt 4 -tuki. Sen kautta ei voida kuitenkaan enää ylläpitää välimuistikoherenttiutta, vaan se onnistuu vain SoC-sirun IO:n puolesta.

Tarkemmin Meteor Laken sielunelämästä kiinnostuneille suosittelemme lämpimästi esimerkiksi AnandTechin kattavaa artikkelia. Meteor Lake -prosessorit saapuvat myyntiin Core Ultra -brändättyinä 14. joulukuuta.

Lähde: Intel