60 gramman painoinen pelihiiri on muotoiltu symmetrisesti, mutta peukalopainikkeiden asettelu kertoo sen olevan suunniteltu oikeakätiseen käyttöön.

Corsair on päässyt julkaisujen makuun ja K70 Core -näppäimistön sekä uusien iCue Link -AIO-coolereiden perään on saatu vielä uutta hiiririntamalle. Uusi M75 Air on yhtiön tähän mennessä kevein pelihiiri.

Corsair M75 Air on symmetrisesti muotoiltu, mutta peukalopainikkeiden vuoksi oikeakätiseen käyttöön suunniteltu langaton pelihiiri. Yhtiön lehdistötiedotteen korusanojen mukaan muoto on suunniteltu täysin puhtaalta pöydältä jokaista kaarta, linjaa ja muuta hioen, kunnes lopputulos saavutti hiirimuotoilun ehdottoman huipun. Pelaajien huipun ohi heilautettiin kuitenkin kunnolla, sillä RGB-valoja hiirestä ei löydy ja mustanpuhuvan ilmeen rikkoo vain rullan keltainen keskiö.

M75 Air ei ole markkinoiden kevein langaton pelihiiri, mutta 60 gramman painollaan se ei joudu varsinaisesti nurkkaan häpeämäänkään. Hiiren silmänä toimii PixArtin PAW3393:een perustuva Corsair Marksman 26k -sensori, joka yltää nimensä mukaisesti maksimissaan 26 000 DPI:n tarkkuuteen. Sensorin luvataan pysyvän kyydissä maksimissaan 650 tuuman sekuntinopeuksissa ja 50 g:n kiihdytyksissä.

Quickstrike Zero Gap -pääpainikkeet yhdessä optisten kytkinten kanssa takaavat viiveettömän klikkaukset, mutta muutoin tarjonta varsin perinteistä: kaksi peukalopainiketta, klikkaava rulla ja pohjassa virta-/yhteyspainike. Pääpainikkeille luvataan 100 miljoonan klikkauksen elinikä.

Langattomat yhteydet on toteutettu oletuksen yhtiön viiveettömäksi kehumalla Slipstream Wireless -yhteydellä, jonka lähetin kulkee kätevästi mukana hiiren pohjassa, mutta tarjolla on myös Bluetooth-vaihtoehto. Akulle luvataan Slipstream-yhteydellä 34 ja Bluetooth-yhteydellä 100 tunnin kestoa ja latausta varten hiirestä löytyy USB-C-liitin.

Corsair M75 Air saapuu myyntiin välittömästi. Se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 149,90 euroon. Lisäksi tarjolle tulee rajoitetun 1000 kappaleen painos Launch Edition Bundle -paketteja, joita saa vain suoraan Corsairin verkkokaupasta. Pakettiin kuuluu peukalopainikkeita ja rullan päällistä lukuunottamatta täyskeltainen versio hiirestä, grippiteipit, lasiset vaihtotassut sekä deskmat-kokoluokan hiirimatto. Bundlella on hintaa 199,90 euroa.

