Sony on lähentynyt viime vuosina jälleen myös PC-maailman kanssa ja sama meno jatkuu edelleen. Yhtiö on nyt julkaissut esports-joukkue Fnaticin kanssa kehitetyt uudet täyslangattomat Inzone Buds -pelinappikuulokkeet ja H5-headsetin. Lisäksi yhtiö on kertonut julkaisevansa PlayStation 5 -konsolista uusia versioita.

Inzone Buds -täyslangattomat pelikuulokkeet on suunniteltu sekä PC- että konsolipelaajia ajatellen ja ne jaksavat mukana peräti 12 tunnin pelisession kerrallaan. Kuulokkeista löytyy myös sisäänrakennettu mikrofoni, jota hyödynnetään sekä melunvaimennuksessa että puheäänen kaappaamisessa. Kuulokkeet on varustettu 360 Spatial Sound -tekniikalla, jonka luvataan helpottavan äänen suunnan ja etäisyyden paikallistamista, kuten perinteisiin markkinointilupauksiin kuuluu, mutta pinnan alta löytyy myös muuta kuin markkinointia.

Sony tarjoaa myös 360 Spatial Sound Personalizer -sovelluksen älypuhelimille, jonka avulla käyttäjä voi ottaa kuvia korvistaan 3D-mallien rakentamiseksi ääniprofiilin optimointia (Sound Field Optimisation -tekniikka) varten, mikä mahdollistaa käyttäjälle oikean kuuloisen tilaääniprofiilin myös nappikuulokkeilla. Sound Tone Personalization taas mittaa korvakäytävän ominaisuuksia ja auttaa sen myötä rakentamaan vielä tarkemman tilaäänikokemuksen, kunhan analyysistä tuunataan ensin profiili Inzone Hub PC- sovelluksella. Ääntä toistetaan WF-1000XM5-kuulokkeista tutuilla Dynamic Driver X -elementeillä.

Inzone Budseille luvataan vähävirtaisen L1-prosessorin ansiosta jo aiemminkin mainittu 12 tunnin akunkesto, jonka saa tuplattua latauskotelon varauksella. Aktiivisen melunvaimennuksen vaikutusta akunkestoon ei ole kerrottu. Kuulokkeille luvataan mukana tulevalla USB-C-liitäntäisellä donglella alle 30 millisekunnin kokonaisviivettä.

Inzone H5 -headset asettuu aiempien H7- ja H9-mallien alapuolelle, kuten nimikin jo kertoo. Headsetin ominaisuuksista ei ole kerrottu ainakaan liikaa, mutta niiden luvataan olevan 260 gramman painolla ja pehmeästi istuvilla korvatyynyillä mukavat pidemmissäkin istunnoissa, käyttävän 2,4 GHz:n langatonta yhteyttä ja tukevan 360 Spatial Sound for Gaming -tilaääniä. Puomimikrofoni kaappaa äänet, joista tekoälypohjainen melunpoisto suodattaa ylimääräiset taustamelut pois ja akun luvataan kestävän jopa 28 tuntia. Mikäli pelisessio venyy tätä pidemmäksi, toimivat kuulokkeet myös perinteisen 3,5 mm:n liitännän kautta langallisina.

Sony Inzone Buds -täyslangattomat pelinappikuulokkeet on hinnoiteltu 250 euroon, kun niin ikään H5-headsetin saa omakseen 180 eurolla. Sekä Budsit että H5 ovat saatavilla mustina ja valkoisina versioina. Samalla saataville tulee myös uusi musta versio aiemmin julkaistusta H9-headsetistä, jonka hinta on 330 euroa.

Lähde: Sony