Uusi Watch GT 2e on syksyllä julkaistuja sisarmallejaan sporttisemman näköinen ja tarjoaa uusia urheiluominaisuuksia.

Huawei on aloittanut uuden Watch GT 2e -älykellonsa myynnin Suomessa tänään. Kellon suositushinta on 179 euroa ja se on saatavilla kolmessa eri värissä – mustana, punaisena ja mintunvihreänä.

Muotoilu on hieman urheilullisempaa kuin viime syksynä julkaistuissa GT 2 -malleissa ja esimerkiksi vasemman kyljen painikkeet on sulautettu huomaamattomammin osaksi runkoa. Rakenne on vedenkestävä (5ATM) ja se sopii uimiseen. Näyttö on edelleen 1,39-tuumainen pyöreä AMOLED-paneeli 454 pikselin halkaisijatarkkuudella. Sisällä on Kirin A1 -piiri, 4 Gt tallennustilaa, Bluetooth 5.1 -yhteydet, GPS ja Glonass sekä kahden viikon käyttöön riittävä akku. Alkuperäisen GT 2:n ominaisuuksista on karsittu pois kaiutin ja mikrofoni.

Watch GT 2e:n mittausteknologia on toteutettu aiempien Watch GT 2 -mallien tapaan yhdessä Suomalaisen Firstbeatin kanssa ja kello tarjoaa mm. 100 urheilutilaa sekä edelleen kehitetyt terveydenseurantaominaisuudet. Kello osaa arvioida mm. harjoituksen intensiteetin ja vaikutuksen, palautumisajan ja harjoittelun yleisen tilan. Kello tunnistaa kuusi urheilutilaa, kuten juoksun, ja osaa käynnistää treenin tallennuksen automaattisesti. Liikuntatoimintojen ohella ominaisuuksiin sisältyy GT 2:n tapaan jatkuva sykkeen seuranta, ilmoitus sydämen epätavallisesta rymistä ja veren happisaturaation, stressitason sekä unen seurantaominaisuudet.

Watch GT 2e -älykellosta löytyvät uudet ominaisuudet päivittyvät huhtikuun aikana myös aiemmin Suomessa myyntiin tulleisiin Huawei Watch GT 2 46mm ja 42 mm -malleihin.

Lähde: Huawein tuotesivut