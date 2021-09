DeepCool julkaisi järeän AK620-tuplatornicoolerin

DeepCoolin uutuus lupaa jäähdyttää maksimissaan 260 wattia lämpöä puskevat prosessorit alle 60 euron suositushintaan.

Pitkänlinjan coolerivalmistaja DeepCool on julkaissut uutta verta järeiden tuplatornicoolereiden rintamalle. Uusi AK620 on käytännössä universaali cooleri kuluttaja-alustoille, sille se on listattu yhteensopivaksi AMD:lla AM2- ja FM1-kannoista lähtien sekä Intelin LGA115x- ja LGA1200-kannoille. Lisäksi tuettuina ovat Intelin HEDT-kannat LGA2011(-v3) ja LGA2066. AMD:n Threadripper-prosessoreille tukea ei ole mukana.

DeepCool AK620 on varustettu kahdella järeällä tornilla, jotka on täytetty tiiviillä alumiinirivastoilla. Lämpö rivastoille viedään kuuden 6 mm:n kuparisen lämpöputken avulla, jotka kulkevat läpi koko coolerin. Rivastojen läpi puhaltaa ilmaa kaksi 120 mm:n nestelaakeroitua (FDB, Fluid Dynamic Bearing) FT120 PWM -tuuletinta. Coolerin mitat ovat tuulettimineen 129 x 138 x 160 mm ja vaakaan kilahtaa 1456 gramman tulos.

Yhtiön mukaan AK620 jaksaa jäähdyttää vakiotuulettimillaan peräti 260 wattia lämpöä puskevia prosessoreita ja tekee sen vielä kohtuullisen hiljaisesti. Teknisten ominaisuuksien listauksen mukaan coolerin äänentuotto 500-1850 RPM:n nopeudella toimivilla FT120-tuulettimella on maksimissaan 28 dB(A). Tuulettimet tuottavat 68,99 CFM:n eli 117,2 m3h:n ilmavirran ja 2,19 mmH2O:n staattisen paineen.

DeepCool AK620 tulee saataville tämän kuun aikana ja sen suositushinta Euroopassa on 59,99 euroa.

