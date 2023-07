DeepCoolin uutuus luottaa epäsymmetrisiin jäähdytintorneihin, eri kokoisiin tuulettimiin ja hillittyyn mutta persoonalliseen ulkonäköön.

Jäähdytystuotteistaan parhaiten tunnettu DeepCool on julkaissut uuden high end -tornicoolerin. Uusi Assassin IV perustuu odotetusti lähimpien kilpailijoidensa tavoin kaksoistornirakenteeseen.

DeepCool Assassin IV on kaksitorninen cooleri, jossa on panostettu paitsi jäähdytystehoon, myös hillityn tyylikkääseen ulkonäköön. Mustanpuhuvan coolerin siistiä pintaa rikotaan maltillisesti vain yhtiön pienikokosella turkoosilla logolla, Performance- ja Quiet-tilojen välillä vaihtavalla kytkimellä sekä tyylitellyllä neliöin rei’ityksin varustetulla paneelilla. Logo on valaistu Performance-tilassa, mutta näkyy turkoosina myös Quiet-tilassa. Persoonallista henkeä on haettu lisää näkyviin jäävän jäähdytinrivaston muotoilusta, sillä se päättyy eri tasoihin neliömäisissä, borg-henkisessä mudostelmassa. Cooleri on suunniteltu siten, ettei se osu korkeidenkaan muistien tielle.

Assassin IV:n kahteen epäsymmetrisiin jäähdytintorneihin johdetaan lämpöä aavistuksen kuperasta kuparisesta pohjalevystä yhteensä seitsemän 6 mm:n lämpöputken voimin. Cooleri on suunniteltu käytettäväksi vain mukana tulevilla tuulettimilla; 120 mm:n tuulettimen kehykset on suunniteltu istumaan osaksi cooleria reunojen tyyliteltyine neliöin rei’ityksineen. Coolerin keskellä on käytetty hyväksi hukkatilaa alapuolelta ja tuulettimeksi on valikoitu korostetun kapein reunoin varustettu 140 mm:n tuuletin.

DeepCool Assassin IV:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 144 x 147 x 164 mm

Paino: 1575 grammaa

Materiaali: Kuparinen pohja ja lämpöputket, alumiini, muovi

Lämpöputket: 7 x 6 mm

Tuulettimet: 120 mm (500-1350 RPM, 58,06 CFM, 2,1 mmH 2 O, ≤22,5 dBA) 140 mm (500-1700 RPM, 79,1 CFM, 2,44 mmH 2 O, ≤23,7 dBA)

Yhteensopivuus: LGA115x/1200/1700/2011(v3)/2066, AM4, AM5

DeepCool Assassin saapuu myyntiin heinäkuun ainakana ja virallisina partnereina toimivat ainakin Jimm’s PC-Store ja Verkkokauppa.com. Coolerin suositushinta on 104,99 euroa ja sille myönnetään kuuden vuoden takuu.

Lähde: Lehdistötiedote