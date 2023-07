Vaikka Intel päätti järjestää NUC-tietokoneilleen 10-vuotispäivien sijasta hautajaiset, jää markkinoille lukuisia muita saman kokoluokan tietokoneita valmistavia yrityksiä.

Intel esitteli Next Unit of Computing- eli tuttavallisemmin NUC-tietokoneet alun perin 2012 ja ne saapuivat myyntiin 2013. NUC-kokoonpanojen koko on kasvanut sitten ensi askeleiden, mutta suuremmilta mullistuksilta on vältytty aivan viime vuosiin saakka, kun Intel vaikutti hukanneen koko konseptin suunnan.

Nyt Intel on ilmoittanut suuntaansa hakeneen NUC-liiketoiminnan olevan yhtiön osalta menneisyyttä. Samalla yhtiö poistuu kokonaan tietokonemarkkinoilta, sillä se ehti myydä aiemmin tänä vuonna palvelinpuolen tietokonetuotantonsa MiTACille. Lähimmäs omaa tietokonetuotantoa menevät Intelin referenssikannettavat, mutta niitä ei nähdä sellaisinaan kuluttajamarkkinoilla.

Itse NUC-konsepti tuskin tulee kuitenkaan kuolemaan Intelin jäähyväisiin, sillä lukuisilla valmistajilla on markkinoilla omia näkemyksiään NUC-luokan tietokoneista. Ulkopuoliset valmistajat suunnittelevat myös omat emolevynsä, joten Intelin lopettamisen ei pitäisi vaikuttaa niiden toimintaan mitenkään.

Lähde: Serve the Home