12V-2x6-nimellä tunnettu liitin on yhteensopiva 12VHPWR:n kanssa, mutta lyhyemmät Sense-pinnit tekevät siitä aiempaa turvallisemman etenkin käyttäjälähtöisten virheiden osalta.

Uutisoimme aiemmin lyhyesti ATX 3.1:n ja PCI Express 6.0:n mukana tulevasta muutoksesta, joka hylkää tuoreen 12VHPWR-lisävirtaliittimen. Muutokselle on ollut kysyntää, sillä liitin on joutunut toistuvasti kritiikin kohteeksi erilaisten turvallisuusongelmien vuoksi, vaikka ne lopulta käyttäjävirheiksi yleensä paljastuvatkin.

12VHPWR-virtaliitin tullaan korvaamaan uudella 12V-2×6-liittimellä lähitulevaisuudessa. Muutos ei ole dramaattinen, vaan liittimet ovat yhteensopivia päikseen; eroa löytyy Sense-pinnien pituudesta, jotka ovat uudessa liittimessä aiempaa lyhyemmät. Lyhyemmät Sense-pinnit vaativat liittimen painamisen pohjaan saakka kunnolla, ennen kuin ne ottavat kontaktia ja mahdollistavat korkeat teholuokat.

Vaikka 12V-2×6 on virallisesti vielä tulevaisuutta, se tai ainakin käytännössä vastaava liitin on nähty jo käytössä uusissa GeForce RTX 40 -sarjan Founders Edition -malleissa. Ensin liitin löydettiin GeForce RTX 4070 Founders Editionista ja nyt sama liitin on löytynyt myös RTX 4090 Founders Editionista. Oletettavasti yhtiö päivittää kaikki FE-mallinsa uuteen liittimeen sitä mukaa, kun niitä tehtaalta pusketaan ulos.

