DeepCoolin ensimmäiset LCD-näytöllä varustetut AIO-nestejäähdytinmallit tarjoavat tehokkaan jäähdytyksen lisäksi mahdollisuuden esimerkiksi seurata sensoridataa reaaliaikaisesti pumppuyksikön näytöltä.

Laitevalmistaja DeepCool on julkaissut uudet AIO-tyyppiset Mystique-nestejäähdyttimet, jotka ovat valmistajan ensimmäiset integroidulla näytöllä varustetut mallit. Käyttäjä voi asettaa näytön esittämään esimerkiksi PC:n sensoridataa tai omia kuvia ja GIF-tiedostoja.

DeepCool mainostaa Mystique-sarjassaan uutta viidennen sukupolven pumppuratkaisua, jonka moottori pyörii jopa 3400 kierrosta minuutissa pitäen äänekkyyden kuitenkin 21 desibelissä. Myös kylmälevyn suunnittelua on uudistettu ja siinä on vain 0,1 millimetrin virtauskanavat tarjoamassa kontaktipinta-alaa kiertävälle nesteelle.

Uusissa Mystique-malleissa on nestelaakeroidut ja PBT-muoviset FT12 SE PWM -tuulettimet, jotka pyörivät 500–2150 kierroksen minuuttinopeudella ja joiden ilmavirtaus on jopa 72,45 CFM (cubic feet per minute). Tuuletinten äänekkyys on enimmillään 36,49 dB.

Pumppuyksikössä on 2,8-tuumainen TFT LCD -näyttö (thin-film-transistor liquid-crystal display), johon saa näkyviin reaaliaikaisen sensoridatan DeepCreative Control Center -ohjelmistolla. Vaihtoehtoisesti siihen saa näkyviin kustomoidun kuvan tai GIF-tiedoston. Näytön tarkkuus on 640×480 pikseliä ja sen kuva kääntyy yksikön asennon mukaan automaattisesti gyroskoopin avulla.

Hinta.fi-sivuston mukaan Mystique 240 on Suomessa listattuna edullisimmillaan 135,90 eurolla ja Mystique 360 162,90 eurolla.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivu, Hinta.fi (1, 2)