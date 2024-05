Samalla roadmap paljastaa Intelin ja Qualcommin roadmappeja pidemmälle, kuin yhtiöt ovat itse paljastaneet.

Tietokonejätti Delliltä on päässyt lipsahtamaan kannettavapuolen roadmappeja ja muita tietoja väärään paikkaan, tarkemmin sanoen kenen tahansa saatavilla olevaan palveluun. Vuodon löysi alun perin VideoCardz.

Dellin vuotaneissa dokumenteissa paljastuu sekä aivan lähitulevaisuuden suunnitelmia että pidemmän ajan aikomuksia. Samalla paljastui luonnollisesti myös esimerkiksi Intelin roadmappia pidemmälle, kuin se on itse julkisesti kertonut, myös Qualcommin suunnitelmia ja aikomuksen ottaa AMD mukaan 16-tuumaisiin XPS-kannettaviin.

Ajankohtaisin osa vuodosta koskee tulevaa TributoQC-koodinimellistä XPS Plus 13 -kannettavaa, joka on käytännössä Qualcommin Snapdragon X Plussalla tai Elitellä varustettu versio tutusta Intel-kannettavasta (pääkuva). Prosessorin ohella eroja ovat pois tiputettu FullHD-luokan kosketusnäyttö, 64 gigatavun muistivaihtoehto ja nopeammat muistit, erilainen webbikamera ja ohuempi runko sekä parempi akkukesto. Prosessorin kokonais-TDP on 25,5 wattia, kun Intel-versiossa se on 28 wattia. Tributosta on tulossa myöhemmin myös Alder Lake -pohjainen uusi Intel-variantti, joka ei sekään tule pärjäämään Dellin mukaan Qualcomm-versiolle akun kestossa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Alder Lake -version OLED-malli käyttää Samsungin OLED-paneelia, kun Qualcomm-versiossa on LG:n OLED.

Dellin XPS-kannettavien roadmap puolestaan maalaa mielenkiintoisen kuvan lähitulevaisuudesta. Lunar Lakea odotetaan julkaistavaksi kuluvan vuoden aikana, mutta roadmapista se löytyy vasta vuoden 2026 XPS 14 Huracanista, jolloin se saa vastaansa Qualcommin ”Oryon V2:n” eli Snapdragon X:n seuraavan sukupolven. Tämä huolimatta siitä, että Lunar Lake -prosessorin saatavuudeksi ilmoitetaan jo kuluvan vuoden syyskuu. Qualcommin ”Oryon V2:n” pitäisi seurata perästä heinäkuussa 2025.

Arrow Laken mobiiliversiot eivät tule ehtimään Dellin mukaan koneisiin tänä vuonna, vaan niiden saatavuus alkaa ensi vuoden alusta. Todennäköisesti Intel julkaiseekin ne ensin vain työpöydälle. Sitä seuraavaa Panther Lakea Dell odottelee puolestaan jo lokakuulle 2025 vähävirtaisten kannettavien ja tammikuulle 2026 tehokkaampien kannettavien osalta, kun sitä seuraavaa Nova Lakea povataan lokakuulle 2026. Tehokannettaviin Dell listaa Nova Laken sijasta ”Next Laken”. Qualcommin ”Oryon V3” mahtuu sekin roadmapin viime metreille, Dell odotaa sitä vuoden 2027 lokakuussa. Valitettavasti roadmapissa ei ole mainittu AMD:n prosessoreista muuta, kuin että vuoden 2027 XPS 16 Performantesta olisi tulossa myös AMD-versio ja Qualcomm-versio peräti 80 watin TDP:llä.

