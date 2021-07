Diavuoto: Intel aikoo tuoda Sapphire Rapidsin HEDT-markkinoille

Intelin nykyiset HEDT- eli High End Desktop -prosessorit julkaistiin vuoden 2019 lopulla ja Sapphire Rapidsin kerrotaan ehtivän markkinoille ensi vuoden toisella neljänneksellä.

Siinä missä kuluttajaprosessoreiden markkinoilla käydään tiivistä taistelua, on HEDT- eli High End Desktop -markkinoilla sodankäynti ollut verkkaisempaa. Intelin nykyiset 10. sukupolven Core X -sarjan prosessorit julkaistiin jo vuoden 2019 lopulla, eikä AMD:kaan ole pitänyt turhaa kiirettä päivittääkseen Threadripper-sarjan Zen 3 -arkkitehtuuriin.

Nyt VideoCardz on saanut käsiinsä väitetyn otoksen Intelin roadmapista. Roadmapin mukaan Intel tulisi päivittämään HEDT-valikoimaansa seuraavan kerran vajaan vuoden kuluttua, vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä. Samalla Intel saaattaa heittää hyvästit X-piirisarjoilleen.

VideoCardzin julkaiseman kuvan mukaan Intelin seuraava HEDT-prosessori perustuu tulevaan Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin. Sapphire Rapids on palvelimiin suunnattu arkkitehtuuri, jossa hyödynnetään paranneltua 10 nanometrin SuperFin-prosessia ja Golden Cove -prosessoriytimiä. Mikäli arkkitehtuurin lisäksi myös sirut ovat samoja, olisi kussakin sirussa 15 ydintä ja kaksikanavainen DDR5-muistiohjain. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että Intelinkin HEDT-prosessoreissa tulisi olemaan käytössä vähintään kaksi sirua nelikanavaisella muistiohjaimella ja mahdollisesti aina neljään siruun ja 8-kanavaiseen muistiohjaimeen asti. Sapphire Rapids tukee myös PCI Express 5.0 -väyliä palvelinpuolella, joten tuki olisi ainakin mahdollinen myös HEDT-prosessoreissa.

Roadmapissa on mainittu myös selkeä muutos aiempaan: X-sarjan piirisarjan sijasta Sapphire Rapids HEDT-prosessoreiden kerrotaan sopivan Intel W790 -piirisarjaa käyttäville emolevyille, mikä viittaa työasemamarkkinoihin. Erillisen X-piirisarjan puuttuminen yksinkertaistaisi yhtiön tarjontaa etenkin nyt, kun se on tuonut järeitä Xeoneita myös yhden prosessorin järeisiin työasemiin. Myös AMD on suunnannut HEDT-mallistoaan entistä suoremmin järeisiin työasemiin tuoreimpien Threadripper Pro -prosessoreiden myötä.

Roadmapissa on lisäksi mukana Intelin työpöytäsuunnitelmat, joihin lukeutuu kuluvan eli kolmannen vuosineljänneksen aikana julkaistavat Alder Lake-S -prosessorit. 10-nanometrin parannetulla SuperFin-prosessilla valmistetut prosessorit tulevat hyödyntämään Core-sarjan Golden Cove- ja Atom-sarjan Gracemont-ytimiä. Kumpiakin ytimiä on kahdeksan, mutta vain Core-puoli tukee Hyper-Threading-SMT-teknologiaa ja siten prosessori voi suorittaa 16 ytimellä samanaikaisesti maksimissaan 24 säiettä. Alder Lake-S:n seuraaja on vähintään vuoden päässä, sillä sitä ei näy vuoden 2022 toiseen neljännekseen päättyvässä roadmapissa.